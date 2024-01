Estos son los contenedores que caen al año en el mar y los motivos de su pérdida

China News Service via Getty Ima

Tras el vertido de los pellets en las costas gallegas como consecuencia de la pérdida de un contenedor portado por un buque portugués, ha provocado que este tema pase a copar todas las portadas, abrir telediarios y encontrarse en boca de todo el mundo (políticos, ciudadanos, periodistas...)

Este desgraciado suceso ha hecho que crezca el interés por saber cómo funcionan estos mastodónticos barcos transportadores de contenedores en todo el mundo, y con el objetivo de que no se vuelva a producir. Pero, ¿es posible esto? La realidad es que parece poco probable.

Si se tienen en cuenta los datos recabados acerca del número de contenedores transportados a nivel mundial durante un año, nos llevaríamos las manos a la cabeza al comprobar el ínfimo porcentaje de carga que se pierde en los mares y océanos. Hablamos de cientos de millones de contenedores que anualmente se dirigen a unos y a otros puntos del planeta, y de los cuales, según las estadísticas, tan solo se pierden 1.300 de media al año.

¿Cómo se actúa cuando se pierde un contenedor?

Aunque desde todos los sectores (transportistas, empresas y autoridades) desean que estas posibles pérdidas de cargamento no se produzcan, el riesgo siempre existirá por el mero hecho de ser trasladadas de un lugar a otro.

Si por un casual esto se produjera, en primer lugar los barcos notifican de estos incidentes a través de las radios costeras y centros de coordinación de salvamento más próximos, que al mismo tiempo emiten una alerta a los navegantes.

Aparecen pellets en una playa española a casi 2.000 kilómetros de Galicia En caso de confirmarse su relación con el vertido gallego, podrían ser ya cinco las comunidades que notifiquen la presencia de estos plásticos en sus costas.

Si la carga desprendida del barco no es considerada peligrosa, el asunto no debería ir a mayores, aunque es importante saber en qué ubicación se encuentra no solo para intentar rescatarlo, sino para evitar colisiones entre otros barcos y el container, al quedar este a la deriva.

¿Por qué se puede desprender un contenedor?

En la lista de factores que influyen a la hora de que un contenedor caiga al mar, hay varios y diversos, aunque uno de los principales es, sin duda, la sobrecarga de los buques transportadores. Y es que, aunque a día de hoy los barcos ya no crecen en eslora, sí lo hacen con su manga y puntal, es decir, cada vez acumulan más filas de contenedores tanto a lo ancho como a lo alto.

Esto hace que en determinados casos, algunos de ellos puedan precipitarse debido al fuerte oleaje, tormentas u otros motivos como puede ser una mala distribución del peso de los containers al notificar mal el peso del mismo, o incluso en otros tantos casos se puede deber a la naturaleza propia del buque, que es tan sumamente grande que puede colapsar en algún momento determinado por miles de factores.

Otros motivos pueden ser una mala sujeción de la carga, contenedores que se encuentren en mal estado y por supuesto, también puede deberse a errores humanos por fatiga. En estos momentos se estima que hay unos 10.000 contenedores a la deriva en todo el mundo