La borrasca Fien desata el caos en Renfe: cómo saber si mi tren está afectado

La 'tormenta ferroviaria perfecta'. Este martes, buena parte de España se está viendo afectada por distintas incidencias relacionadas con el paso del temporal Gerard, el pasado lunes, y la llegada de la borrasca Fien. Múltiples trenes de Renfe de Cercanías, Media Distancia y AVE se han visto afectados en comunidades como: Andalucía, Galicia, Cantabria o Castilla-La Mancha.

¿Vas a viajar este martes en un tren de Renfe y quieres saber si te afectará? Consulta aquí los trayectos afectados.

Medio centenar de trenes afectados por una avería

El número de trenes afectados por los retrasos causados por un fallo eléctrico en la estación de San Justa de Sevilla asciende a medio centenar, según el balance hecho por RENFE, que indica que aparte de las afectaciones a cercanías y media distancia hay afectados dos larga distancia con salida desde Cádiz.

Según han informado a la Agencia EFE fuentes de la compañía ferroviaria, el servicio ha quedado completamente restablecido a las 10:15 mientras que una hora después se ha cuantificado que hay unos 50 trenes afectados de una u otra manera.

La mayoría son cercanías y trenes de media distancia y dos trenes de larga distancia, concretamente dos ALVIA con salida desde Cádiz, que acumulan media hora de retraso.

Los problemas comenzaron a las 5.45 de la mañana, y poco antes de las 9.00 los técnicos han conseguido restablecer la corriente eléctrica suficiente para que funcionen los automatismos de entrada y salida de la estación del ancho convencional, para, poco a poco, comenzar a restablecer los servicios, con la previsión de que durante la mañana se haya vuelto totalmente a la normalidad.

La empresa pública ha concretado que la incidencia ha consistido en un problema en el suministro de energía eléctrica a las instalaciones que permiten tanto la entrada y salida, como el estacionamiento en la estación de Santa Justa, por lo que estas instalaciones han debido ser accionadas mediante operativa manual.

Los retrasos han estado originados en el aumento de los tiempos para la operación de estas instalaciones que supone su accionamiento manual, frente al telemandado desde el Centro de Mando de la estación, que es lo que se hace habitualmente.

Trasbordos en Madrid-Puertollano por incidencia en Toledo

Renfe está transbordado a los viajeros del tren Madrid-Puertollano así como del servicio Madrid-Sevilla, de las 8,00 horas, que circulaba detrás, como consecuencia de una avería en el sistema de electrificación de la infraestructura entre La Sagra y Mora y Orgaz (Toledo), que ha provocado la detención del primero. En este sentido, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) está investigando la causa de la descompensación de la catenaria.

Por este motivo, se ha activado el protocolo establecido para estos casos y Renfe ha dispuesto un tren desde Atocha para transbordar a los viajeros de ambos de trenes y garantizar el viaje hasta destino, según informa la compañía ferroviaria en una nota de prensa.

De este modo, mientras se prolonguen los trabajos que los técnicos de Adif están llevando a cabo para reparar la avería, se circulará en vía única en el trayecto afectado, lo que está provocando retrasos de 30 minutos en los servicios de la línea Madrid-Andalucía. Renfe está informando a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales.

Viajeros afectados y escenas de tensión en estaciones

Algunos viajeros han explicado a EFE que en estaciones como la de Dos Hermanas se han vivido escenas de tensión ante la gran cantidad de personas, estudiantes muchas de ellas, que no tenían forma de llegar a su destino, lo que se ha intentado solucionar subiéndose a los media distancia que llegaban desde Cádiz o Málaga, con el problema de que algunas personas han querido viajar de pie por falta de asientos para todas, lo que no ha sido permitido por los revisores.

"Desinformación total" Viajero afectado por la incidencia en Renfe

Precisamente, un viajero ha explicado a El HuffPost que en su caso ha sido testigo de un "caos total". Este usuario ha valorado que se ha producido una situación de "desinformación total", al tiempo que ha explicado su caso, realizando el trayecto entre Puertollano y Madrid.

"A mí se supone que me han dicho que me suba a uno [tren] que viene de Málaga, pero estaba éste antes y nadie controlaba quién subía o no", ha relatado, apuntando a una falta de control. Según esta misma persona, la problemática se ha reproducido en distintas localizaciones. "Los de Ciudad Real van y vienen y les han pillado [a sus viajeros] allí, no han podido volver con lo que nos reubican en otros trenes sin asiento", ha señalado, detallando que habría gente sin asiento en el vagón del bar o incluso en los pasillos.

La nieve obligó a suspender tres convoyes en Aragón

La nieve caída durante la jornada de este lunes, 16 de enero, ha obligado a suspender tres convoyes ferroviarios en el tramo que une Jaca y Canfranc, dos de ellos durante la pasada tarde y uno esta mañana, si bien las vías ya se han limpiado y el tráfico ha quedado restablecido.

Fuentes de Renfe han explicado a Europa Press que se ha dado servicio alternativo en este tramo mediante el transporte por carretera, con microbuses, a un total de diez viajeros.

Adif -el gestor de la infraestructura viaria- aconsejó en la tarde de este lunes interrumpir el servicio por la cantidad de nieve acumulada en la vía. Los servicios afectados han sido, este lunes, el tren Zaragoza-Canfranc, con salida a las 15.53 horas, y el Canfranc-Zaragoza de las 17.50 horas, y esta mañana el Canfranc-Zaragoza, de las 06.05 horas.

El tren Zaragoza-Canfranc de las 08.55 horas ya ha podido realizar el recorrido con normalidad este martes puesto que ha circulado por detrás de la quitanieves que ha dejado expedita la vía.

Numerosas incidencias en Galicia y Cantabria

Por otra parte, en la zona norte de España, donde la borrasca está siendo muy intensa en forma de alertas por viento, lluvia y oleaje, también se han registrado numerosas incidencias que han afectado a varios trayectos.

Concretamente, se trata de los casos de las líneas de Betanzos-Ferrol (A Coruña) y de Oviedo-Infiesto (Asturias). Adif ha informado de que en el primero de los casos "está interrumpida la circulación entre Baamonde y Rábade (línea Lugo-Betanzos-Infesta-Ferrol/A Coruña) por condiciones meteorológicas adversas", por lo que se ha activado un plan de transporte alternativo por carretera para los viajeros de los trenes afectados.

En el caso asturiano también ha sido "suspendida la circulación para tracción eléctrica entre Nava y Carancos por árbol caído sobre la catenaria". Se ha desplegado un plan de transporte alternativo también.