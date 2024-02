La NASA confirma la 'muerte' de la Estación Espacial Internacional

La Estación Espacial Internacional lleva desde 1998 orbitando a 400 kilómetros sobre la Tierra. Sin embargo, ya hay fecha para su 'muerte': la NASA plantea reemplazarla por una nueva en el año 2030. Y, para lograrlo, la lanzarán al océano con el objetivo de que no se quede orbitando para siempre.

Pese a que aún podría mantenerse unos cuantos años más, la NASA considera que es mucho más rentable para ellos comprar una nueva estación que tenga tecnología más adecuada a estos tiempos.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Todavía no se conocen detalles sobre la nueva Estación Espacial Internacional, pero la NASA está ya colaborando en su desarrollo con empresas privadas, tal y como informa NPR. Y está aportando millones de dólares en financiación a algunas compañías como Axiom Space, Voyager Space o Blue Origin.

Una vez que uno de los proyectos convenza a la NASA, la seleccionarán y se asociarán de forma oficial para crear la nueva Estación Espacial Internacional. El objetivo es la modernización, así como la exploración del espacio más profundo.

No obstante, y a pesar de no ser elegidas, el resto de empresas podrán lanzar al espacio sus propias estaciones espaciales sin aprobación de la NASA. No quieren ser los únicos dueños de todo lo que hay en el espacio: "Queremos entregar estas cosas a organizaciones que potencialmente podrían hacerlo de manera más rentable y centrar nuestra investigación en la exploración del espacio profundo".