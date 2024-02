Ayuso asume la postura de Génova y sale al rescate de Feijóo a una semana de las gallegas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido el argumentario instaurado en el PP después de que el partido filtrara en una comida con 16 periodistas que el partido ha barajado un indulto a Puigdemont.

“Ayer vi nuevamente al presidente del PP decir lo mismo. No a los indultos, no a la amnistía, si al desarrollo judicial, sí a investigar los lazos del independentismo con Putin”, ha indicado en una entrevista en La Mirada Crítica asegurando que “no está a favor de los indultos” porque los líderes independentistas “no se han arrepentido”.

“Lo que le estoy oyendo decir no es eso”, decía al ser preguntada por la información que publicaron más de una docena de medios el sábado a las 23:30 horas tras pactar el anuncio que filtraron fuentes del PP al más alto nivel.

“No se dan esas condiciones, no se va a dar ningún tipo de amnistía. Son 22 ministros, más los delegados del Gobierno jugando al trilero”, ha asegurado la presidenta regional.

“Sánchez debe los votos a Bildu, a los independentistas y se están amparando en esto. El PP no ha hablado de ningún tipo de indulto. Lo que está diciendo el PP es que para que se diera tendría que haber unas circunstancias que no se están dando”, indicaba asegurando que “se está montando un pollo” para debilitar al PP reconociendo a la vez que el partido “se juega mucho en Galicia”.

Pide la dimisión de Marlaska

Al margen, ha centrado sus críticas en el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de que dos agentes de la Guardia Civil fallecieran este viernes de madrugada en el puerto de Barbate (Cádiz) al ser arrollados por una narcolancha.

“Hay que endurecer todas las penas contra el narcotráfico y dotar a nuestros agentes con todos los medios porque su seguridad es la nuestra, su libertad es la nuestra”, expresaba criticando al titular de Interior por intentar condecorar cuatro veces a uno de los agentes muertos mientras su viuda se negaba. "Es el ministro el que tiene que dimitir o ser cesado”, indicaba.

“Es indignante ver cómo les torean, como les chulean. Estamos todos entretenidos con las galas, pero me parece insensato que Sánchez no tenga una palabra a estas familias de solidaridad. Me alegro de que Feijóo vaya hoy a Barbate y sea el que nos represente a todos”, indicaba al respecto.

Feijóo recula en la postura sobre el indulto

Feijóo ha intentado este domingo zanjar la crisis abierta sobre el posible indulto a Puigdemont mediante unas declaraciones a los medios en Ferrol. "Voy a ser lo suficientemente contundente: yo he dicho que no, dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía".

En cuanto a los indultos, Feijóo ha subrayado que "no se da ni una sola de las condiciones" para indultar a los líderes del 'procés', en línea con el comunicado difundido anoche por su partido, al tiempo que ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de querer "embarrar la campaña" de las elecciones gallegas.

Varios de los cargos del PP consultados no entienden que la dirección del partido haya situado en el epicentro del debate el posible perdón a Puigdemont y que admita en privado que ve dificultades para que se pruebe que el expresidente catalán cometió terrorismo porque, según alegan, es echar por tierra las tesis que públicamente lleva defendiendo Feijóo en las últimas semanas.

De hecho, el desconcierto provocado por esas informaciones que supondrían un giro en la posición del PP ha provocado que algunos dirigentes del partido hayan llegado a preguntarse si todo era "un fake". "Mal explicado y mal interpretado", opina un dirigente que reparte culpas y recuerda que la amnistía "estaba estudiada de antes y no era constitucional".