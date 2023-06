Denuncian que una exlíder de VOX destinó ayudas para menores no acompañados a financiarse liftings

María Ángeles Barroso, ex dirigente de VOX en Las Palmas de Gran Canaria y ex tesorera del partido, habría usado presuntamente fondos sociales destinados a la atención de menores no acompañados para financiarse un tratamiento estético de seis sesiones para su beneficio, según una querella de la Fiscalía Anticorrupción desvelada por el diario Canarias 7.

Según la información del medio, Barroso se habría aprovechado de su cargo de directora en uno de los centros de menores no acompañados gestionados por una ONG - Fundación Respuesta Social Siglo XXI - para pagar con el dinero de los fondos un tratamiento de estética de seis sesiones. Todo a cargo del erario público, puesto que la organización consiguió en 2019 una concesión de 12,5 millones.

Según las investigaciones que está llevando a cabo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Barroso se habría gastado unos 1.500 euros en un tratamiento de belleza facial en el Centro Médico de Belleza Hedonai. Las sesiones fueron pagadas "por error" con una tarjeta de la ONG, pero ella no devolvió el dinero.

Según denuncia también El Español, hay otros gastos que también son difíciles de justificar. Más de 60.000 euros se desviaron a una cuenta personal de la directora, que debía utilizar el dinero para la atención de los menores migrantes. Sin embargo, en el listado de gastos figuraban decenas de comidas en restaurantes, 1.400 euros en alquiler de vehículos, 840 euros en un producto para el agua de piscinas (no había ninguna piscina en el centro) o 465 en productos en MediaMarkt.

En paralelo, la Fiscalía ha denunciado que los migrantes que estaban a cargo de la ONG vivían en condiciones de “hacinamiento” en habitaciones “de aspecto tétrico y carcelario”. Los migrantes se quejaban de la alimentación suministrada y los fiscales también recibieron denuncias de los trabajadores sociales. Algunos de ellos hablaban abiertamente en corres electrónicos de "presuntos abusos sexuales, prostitución, uso de drogas, tabaco y alcohol, conductas vejatorias y golpes violentos sufridos por menores migrantes en este centro".

Po si fuera poco, Barroso se había mostrado numerosas veces en contra de la llegada de menores no acompañados a España. Hablaba de este fenómeno como "una invasión" que deriva en delincuencia e inseguridad, incluyendo frases alertando sobre la presencia de "yihadistas" en las pateras que llegan a las islas, además de arremeter contra "el buenismo" de las organizaciones no gubernamentales que atienden a los migrantes.

Tras militar en Vox, en las elecciones de mayo cambió de formación política y se presentó como número 8 en la candidatura de Unidos por Gran Canaria al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Finalmente, no ha obtenido escaño.