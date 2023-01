Villacís estalla y deja dos minutos durísimos contra Vox

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha arremetido contra Vox durante una entrevista en Herrera en Cope por la manera de actuar de la formación de Santiago Abascal en las instituciones.

Preguntada por las encuestas y los pobres resultados que conseguiría Ciudadanos, Villacís ha comenzado diciendo que en Madrid conseguirían los votos suficientes para obtener representación y ser decisivos. "En los Ayuntamientos también se vota a la persona, el trabajo que uno a hecho y la labor", ha añadido.

Villacís, que ha reconocido que es verdad que su formación está en una "situación difícil", ha avisado que en las últimas semanas se ha producido una situación que lo ha cambiado todo: los problemas en el Gobierno de Castilla y León.

"El PP ha metido al enemigo en casa. Lo que ha vivido Castilla y León y lo que estamos viviendo en Madrid con Ortega Smith es una boicot constante", ha sentenciado, antes de destacar que Vox solo ha apoyado uno de los cuatro presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid.

"Esto lo han vivido también Ayuso en la Comunidad de Madrid, Moreno Bonilla en Andalucía o Igea y Mañueco en Castilla y León, donde les han boicoteado los presupuesto", ha ejemplificado.

Villacís ha asegurado que Vox hace "discursos con mucho zascas y muy agresivos, pero a la hora de la verdad uno gestiona su comunidad autónoma con unos presupuestos".

"En política no es solo la parte florida, luego hay que gestionar. Aquí en Madrid no han tenido la deferencia de presentar una enmienda. Aunque sea por el qué dirán, por trabajar un poquito, pero es que no han han presentado ni una. No lo he visto en mi vida", ha señalado.

Finalmente, ha comparado a Vox con Podemos: "Sánchez en la izquierda tiene socios más fiables que los que tiene el PP con Vox. El mejor aliado ahora de Sánchez es Vox boicoteando y obstaculizando la labor de gobierno".

"La alternativa a los gobiernos del PP y Ciudadanos son los del PP y Vox y eso lo ve la gente y lo cambia todo. Los del PP y Ciudadanos han sido más estables, respetuosos, razonables y mejores para gobernar", ha concluido.