Las dos razones por las que Madrid es la única comunidad autónoma sin parques eólicos 

Estamos en el año 2023 después de Jesucristo. Toda España y su franja litoral está ocupada (o proyecta estarlo) por parques eólicos… ¿Toda? ¡No! Una comunidad y dos ciudades autónomas gobernadas por conservadores resiste, todavía y como siempre, a la instalación de molinos de viento...

De esta forma podría arrancar el próximo cómic de Astérix y Obélix, pero lejos de las historias creadas por René Goscinny y Albert Uderzo, el mapa de los parques eólicos elaborado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que integra a más de 300 empresas y asegura representar al 90% del sector, impone una realidad: Ceuta, Melilla y la Comunidad de Madrid son los únicos puntos de la geografía española en los que no existen parques eólicos o proyecto de alguno.

En total, en España hay 1.345 parques eólicos con 22.042 aerogeneradores instalados en el 13% de los municipios. En 2022 se han puesto en marcha 46 parques eólicos nuevos con 395 aerogeneradores en total. Los parques eólicos existentes generan el 25% de toda la electricidad en España y los 22.042 aerogeneradores y sus infraestructuras ocupan sólo el 0,017% de la superficie total española. El año pasado, las Comunidades Autónomas que más potencia eólica han instalado son Castilla La Mancha con 837 MW, seguida de Aragón con 492 MW y en tercer lugar Castilla y León con 105 MW, según el último informe publicado por la AEE.

¿Por qué no hay parques eólicos en la Comunidad de Madrid?

"Sucede que Madrid está rodeada de parques naturales, y en los parque naturales no se pueden construir parques eólicos. No es un tema de opinión, sino de regulación: para levantar un parque hay que tener una declaración de impacto ambiental positiva, que no se supera si el proyecto está dentro de un parque natural, si afecta a la biodiversidad o al entorno natural o si está previsto en una zona de paso de aves", explicaba la AEE al diario Público hace unas semanas.

La otra razón por la que no hay aerogeneradores en la Comunidad de Madrid respondería a su potencial eólico. Tal como recoge la web Xataka, los técnicos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) apuntaban en 2011 a una "escasez de zonas aprovechables para el desarrollo de parques eólicos". Según ese informe, "aproximadamente el 4% del territorio madrileño dispone de un recurso eólico aprovechable a 80 m de altura, con la tecnología disponible en el horizonte 2020 [...]. Ese porcentaje es seis veces inferior a la media española del 23,43%", indicaba el estudio.