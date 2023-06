Echenique también denuncia haber sido vetado por Yolanda Díaz: "Con nombres y apellidos"

El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha reconocido que su exclusión y la de Irene Montero en las listas de Sumar para las elecciones generales "ha venido impuesta externamente" por los "vetos explícitos" del equipo liderado por Yolanda Díaz.

"En esta negociación ha habido vetos explícitos con nombre y apellido, como el que se ha perpetrado contra la ministra de Igualdad, pero también ha habido vetos por la vía indirecta", ha señalado en un comunicado que ha compartido en su perfil de Twitter.

En este sentido, explica "el equipo negociador de Sumar dejó claro desde el primer día que era absolutamente imposible" que él pudiese encabezar la lista en la provincia de Zaragoza. "Era el único puesto por el que tenía sentido que yo pudiera concurrir y único escaño con probabilidades de salir en Aragón el 23 de julio", ha subrayado.

Subraya que el golpe que Sumar ha querido dar a Podemos "ha sido muy duro" pero cree que la decisión de su partido de aceptar la unión es la decisión "correcta", pese a que es el "momento más difícil". "Creo que nuestra decisión de garantizar, a pesar de ello, el acuerdo electoral como única vía de que haya una mínima posibilidad para que no gobierne el PP con Vox después del 23J es, una vez más, la decisión correcta", ha explicado.

Echenique afirma que está "muy orgulloso" de haber jugado un papel "pequeñito" en la formación primer del Gobierno de coalición desde la segunda república. En este sentido, destaca los "numerosos" avances sociales que han desarrollado, como la Ley de Eutanasia, la Ley de Protección Animal, la subida del salario mínimo, los impuestos a la banca y a las grandes fortunas, así como la Ley de Vivienda o la Ley del 'solo sí es sí', entre otras.

"Han sido horas y horas de negociación con los grupos de la mayoría progresista y plurinacional más diversas que jamás ha existido y ha sido un honor para mi cada vez que he intervenido desde la tribuna", ha apostillado.

Respecto a la tribuna en el Congreso, Echenique lamenta no haber conseguido adaptar el espacio a las personas con discapacidad. "Me llevo alguna espinita. Seguramente, si el primer portavoz parlamentario de la historia en silla de ruedas hubiera sido del PSOE o PP, en vez de ser de Podemos, la cosa se hubiera resuelto en cinco minutos", ha criticado.

Por último, pide a los votantes de Podemos "no tirar la toalla" porque no se pueden permitir el "lujo de no pelear". "No tenemos otra opción. Por eso, yo voy a seguir poniendo todo mi trabajo, tiempo, esfuerzo y compromiso para apoyar a la mejor dirección que ha tenido nunca Podemos -con Ione Belarra a la cabeza-. Te pido que me acompañes porque sigo con las mismas ganas que el primer día de arrebatarles democráticamente el poder a ese 1 por ciento de privilegiados que dirigen el país sin presentarse a las elecciones", indica.

"Si algo he aprendido en este viaje es que las dos mentiras más burdas de la política son que 'todos son iguales' y que 'no se puede'", ha sentenciado.