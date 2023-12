El PSOE navarro acuerda con EH Bildu una moción de censura contra la alcaldesa de Pamplona de UPN

Eduardo Sanz/Europa Press via Getty Images

Terremoto político en Pamplona. O mejor dicho, en Iruña. Según adelanta la Cadena SER este miércoles, el Partido Socialista de Navarra (PSN) y EH Bildu han llegado a un acuerdo para lanzar una moción de censura contra la actual alcaldesa de la capital navarra, Cristina Ibarrola, de Unión del Pueblo Navarro (UPN).

Según dicho pacto, el futuro regidor pamplonés será el abertzale Joseba Ausirón, en un proceso que se espera que se produzca antes de que acabe este 2023. Ambas formaciones tienen previsto firmar dicho acuerdo a lo largo del día de hoy. Ausirón ya había ostentado el bastón de mando de Pamplona entre 2015 y 2019.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Cabe recordar que las elecciones municipales del 28-M en Pamplona tuvieron como segunda fuerza más votada a EH Bildu, que incluso vio crecer en uno sus ediles respecto a los comicios anteriores de 2019, situándose con ocho asientos. Y a solo uno de la fuerza más votada, UPN y una Ibarrola que logró revalidar la alcaldía gracias a la falta de acuerdo entre EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra.

Aunque los abertzales reclamaban que Ausirón liderase el Ayuntamiento al considerar que eran las fuerza progresista más votada, la decisión del PSN de que sus cinco ediles votasen en blanco, decantó que Ibarrola pudiese mantenerse en el cargo, a pesar de que había pasado de 13 a 9 concejales entre una cita electoral y otra.

Una posibilidad que sobrevolaba Pamplona desde hace tiempo

Aunque la noticia amenaza con trasladarse a la política nacional, como ocurrió con la campaña electoral de las autonómicas y municipales, lo cierto es que la posibilidad de qeu se gestase una moción de censura era algo de lo que la propia alcaldesa había hablado sin tapujos, ante un arranque del mandato municipal marcado por la falta de consecución de apoyos para sacar adelante iniciativas en la ciudad. Ibarrola llegó a catalogar a la oposición pamplonesa como "coordinadora del 'no'".

Además, en una entrevista en la Cadena SER con fecha de comienzos de octubre, la regidora aseguró que no temía a que tratase de desalojarla de la alcaldía: "No tengo miedo a que me hagan una moción de censura, pero creo que habría que escuchar a la mayoría social".