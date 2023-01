Feijóo se enfada y da un 'toque' a los periodistas tras escuchar esta pregunta

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que los periodistas le pregunten por el protocolo para interrumpir el embarazo que Vox quiere implantar en Castilla y León, que plantea ofrecer a las mujeres que quieren abortar escuchar el latido del feto y una ecografía 4D.

Los informadores le han planteado de forma directa: "Vox sigue diciendo que confía en el PP y que confía que se implante el protocolo en Castilla y León".

"Lo ha contestado muy claramente el presidente de la Junta al Gobierno de España, que ha recibido un requerimiento absolutamente lamentable a una comunidad autónoma que está cumpliendo sus obligaciones y sus competencias y le ha hecho un requerimiento inexistente, simplemente ese protocolo no existe", ha afirmado Feijóo.

"El requerimiento, por lo tanto, es lamentable, una manipulación burda de los hechos. Estos temas conviene no jugar con ellos, porque estar jugando con que si una comunidad cumple o no la Constitución cuando tenemos a otras que están disminuyendo los compromisos constitucionales con el visto bueno del Gobierno en temas lingüísticos, de integridad territorial, de referéndums, de delitos de sedición", ha proseguido.

Feijóo ha subrayado que cree que "España no se lo merece": "Pediría que no se manipule y el PSOE no intente opacar sus problemas con otros que no existen. No va haber ningún cambio en ningún protocolo".

"¿Entonces Vox miente?", ha querido saber una periodista de La Sexta, que ha añadido: "Porque al lado de Gallardo había un consejero del PP que no dijo nada cuando Gallardo dijo que era obligatorio".

"Lo que le puedo asegurar es lo que ha dicho el Gobierno de la Junta. No solo lo que ha dicho, sino lo que ha escrito y ha contestado al Gobierno. Es simplemente un problema inexistente que lo que hace es que usted y yo estemos hablando de esto", ha deslizado el líder del PP.

"Quizá porque al Gobierno no le interesa que se hable de casi 200 agresores sexuales a los que han rebajado sus penas. Quizá porque no le interesa que se hable de violadores excarcelados cuyas víctimas están francamente preocupadas y atemorizadas. Quizá porque al Gobierno no le interese hablar de los casos de malversación de fondos públicos que se están dando en la Comunidad Valenciana u otros lugares", ha enumerado.

Y justo después ha dado un 'toque' a los periodistas: "Bueno, pues no es quizá. Es seguro. Por tanto, que ustedes pierdan el tiempo en este tipo de cosas con lo importante que es informar a los españoles sobre lo que ocurre... No debemos perder el tiempo en informar sobre lo que no ocurre".