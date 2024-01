Felipe VI defiende el establecimiento del Estado palestino como única solución para "parar este ciclo de violencia"

Felipe VI llama a establecer un Estado palestino como solución para "parar el ciclo de violencia" en Oriente Próximo y desarrollar un horizonte de paz con Israel.

El rey ha pronunciado estas palabras en la clausura de la Conferencia de Embajadores, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde ha reconocido que "la tragedia que vive Gaza está sacudiendo la conciencia de la Humanidad, como también lo hizo el atentado terrorista" perpetrado por Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre, "el peor de su historia".

Ante los representantes diplomáticos y otros altos cargos, Felipe VI ha insistido en que hay que condenar lo ocurrido y pedir la liberación de todos los rehenes, así como reclamar "respetar el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario".

Pero también, ha añadido, "debemos seguir insistiendo en que sin una solución política, que pasa por el establecimiento del Estado palestino junto a Israel, no será posible parar este ciclo de violencia o impedir que se vuelva a repetir".

Rememorando la Conferencia de Paz de Madrid en 1991, el monarca ha señalado que "esta fue la promesa", llamando ahora a que la comunidad internacional se "movilice para ayudar a las partes a materializarla".

No es la primera vez que el rey se manifiesta a favor e la política de los dos Estados, regularmente defendida por el Gobierno. No obstante, desde que estalló el actual conflicto no se ha había posicionado de forma tan clara.

El mensaje llega en la semana del regreso a España de la embajadora de Israel, Rodica Radian-Gordon, tras las discrepancias del Gobierno de Benjamin Netanyahu con Pedro Sánchez, que denunció ante el líder hebreo las muertes de miles civiles que el ejército israelí está causando en su guerra en Gaza.