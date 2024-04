Illa, en la comisión del Congreso por las mascarillas: "Vi una vez a Koldo García y Sanidad no contrató nada con él"

El exministro de Sanidad y candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, ha negado este lunes que su ministerio firmara ningún contrato con la presunta trama de corrupción por la compraventa de mascarillas durante la pandemia que está investigando actualmente la Audiencia Nacional.

En su comparecencia en la comisión del Congreso sobre la adquisición de material sanitario para hacer frente a la covid-19, el dirigente catalán ha admitido que vio una vez a Koldo García, por entonces asesor del exministro José Luis Ábalos y ahora investigado por dicha trama, pero que derivó cualquier posible compra de mascarillas al equipo de funcionarios del Ministerio de Sanidad que se encargaban de esta labor. "No tuve relación directa con las empresas (involucradas en la trama). Vi en el ministerio una vez al señor Koldo García y el equipo del Ministerio de Sanidad no contrató nada".

De hecho, Illa ha admitido que ninguna de las 72 investigaciones abiertas por la compra de material sanitario han derivado en un "reproche administrativo y penal" y que él sólo autorizó personalmente algunas de estas adquisiciones. "Luego derivé estas competencias a otras personas. En concreto, a funcionarios del INGESA y del Ministerio", ha dicho. Más adelante, eso sí, ha admitido que la empresa Soluciones de Gestión sí estuvo dentro de la Unión Temporal de Empresas (UTE) junto con Ferrovial en el marco de compras que auspició el Gobierno. "Pero las tenían que autorizar las CC.AA. y, afortunadamente, ninguna de ellas compró", ha precisado.

En todo caso, el exministro ha asegurado que "nunca tuvo sospechas de Koldo" y que se enteró de la trama por los medios de comunicación cuando estalló el escándalo. "No tuve trato con esta persona y, si hubiera tenido alguna sospecha, lo habría puesto en conocimiento de las autoridades judiciales", ha dicho.

El candidato a president de la Generalitat ha entregado a la comisión, además, un informe de 32 páginas sobre los procedimientos para las adquisiciones de material sanitario que se hicieron por parte del Ministerio de Sanidad. "La prioridad era doblegar la curva y salvar vidas. Intentamos vencer al virus en una crisis sin guion, que nos cogió a todos desprevenidos y sin estar preparados. Trabajé codo con codo con todos los consejeros de todas las CC.AA. En lugar de señalar a nadie, intenté fomentar la comprensión y el diálogo. El único enemigo era el virus", ha dicho.

Illa admite que el "proceso de compra" fue "muy complicado" y que durante los meses de la pandemia se recibieron "múltiples ofertas de particulares, empresas e intermediarios". "Muchas de esas ofertas eran hechas por oportunistas con precios desorbitados o incluso estafa. Para canalizar las ofertas se establecieron buzones del correo atendidos por personal del Ministerio. Elegimos las contrataciones en función de un análisis de solvencia de las empresas, un análisis técnico de los productos y un análisis de precios", ha señalado.

En todo caso, Illa asegura que desde su ministerio se actuó de "forma correcta", aunque "unos pocos se aprovecharon de la situación".

El PP: "El ministerio fue un coladero de empresas pirata"

Palabras que no han convencido al PP. Su portavoz en la comisión, Elías Bendodo, ha acusado al ministro de que Sanidad se convirtió "en un coladero de empresas pirata y de la trama PSOE que investiga la Audiencia Nacional". "Contratos impulsados por usted", ha reiterado. Ha preguntado, por ejemplo, por qué unos respiradores fabricados por la misma empresa resultaron un 30% más baratos en contrataciones hechas por la Comunidad de Madrid. Illa, al respecto, ha negado en este caso que hubiera intermediarios y ha señalado que el gobierno de Ayuso también incurrió en sobreprecios en otras de sus adquisiciones. Por ejemplo, en mascarillas quirúrgicas, Sanidad compró una media de 0,42 euros la unidad, mientras que en Madrid la media fue de 0,82. En mascarillas de FFP2, Sanidad pagó una media de 2,22 euros y Madrid, 4,91 euros.

Illa ha afeado a Bendodo que le acusa "con tan poca base" de haber contratado con la trama de compra de material sanitario que se investiga actualmente. "No autoricé ninguna compra de nada. Mi ministerio no contrató con Soluciones de Gestión, no sé si decirlo en latín", ha recalcado Illa ante las continuadas preguntas del dirigente del PP Elías Bendodo, que en su respuesta le ha acusado de mentir. Una situación de crispación que ha enfadado de forma notable al compareciente. "Ni durante la pandemia me esforcé en mantener un estilo de hacer política que consistiera en atacar al adversario, ni lo voy a hacer ahora", ha reprochado Illa a Bendodo.