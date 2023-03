Esta imagen de Villacís provoca una reacción en cadena en Twitter: "Parece un capítulo de 'La que se avecina'"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, acudió este sábado al distrito de Latina para poner la primera piedra de la construcción de un campo de sóftbol, un deporte minoritario en España pero con gran arraigo en Latinoamérica y muy especialmente en República Dominicana.

Derivado del béisbol, la finalidad del sóftbol es golpear fuerte la bola con un bate para mandarla lejos y recorrer las tres bases distribuidas en el campo para volver al punto de salida y anotar una carrera. Gana el equipo que más carreras tenga después de siete cambios de equipo.

La dirigente de Ciudadanos asistió al torneo de sóftbol y ground golf ‘Juntos por la Integración’, que organizaban la Asociación Deportiva, Cultural y Social Lucy Suazo y la Asociación Infantil Pejuni, junto a la liga dominicana de sóftbol de Madrid.

Tras el encuentro, en el que Villacís estuvo acompañada del concejal del distrito de Latina, Alberto Serrano, la vicealcaldesa desatacó la labor de concordia, trabajo y afecto que desarrolla la comunidad dominicana en Madrid, que “necesitaba un campo digno para jugar y para reunirse con los mayores”, una muestra, a su juicio, de los lazos comunes que unen a ambos pueblos. Está previsto que las obras duren alrededor de cinco meses y contarán con una inversión de 865.000 euros.

"Hace cuatro años les hice una promesa a los vecinos de Cuatro Vientos. Si gobernábamos Madrid, haríamos un campo de softball en la Avenida de la Peseta. Hoy hemos puesto la primera piedra y en solo cinco meses será una realidad. Prometimos y cumplimos, así de sencillo", ha escrito al respecto la vicealcaldesa en Twitter.

Para esta cita, Villacís no dudó en ponerse la camiseta de uno de los equipos y una gorra roja. Un look muy particular que, por supuesto, no pasó inadvertido en las redes sociales. "¿Cómo no va a desaparecer Ciudadanos con esta capacidad innata que tienen para hacer el ridículo?", decía un usuario junto a un vídeo en el que se ve a Villacís pronunciando un discurso durante este acto. "Había más gente en mi comunión", ha señalado otro.

Incluso, algunos ponen en cuestión el atrezzo utilizado para la presentación de este campo de sóftbol. "Antes de poner el audio, pensaba que era de un capítulo de La que se avecina", señala una usuaria. "Disfrazada y subida en un palé (porque es un palé, ¿no?) pero con su alfombra roja... Y las 3 banderas de fondo. Ni haciendo una parodia", explicaba otro. Al final, lo que está claro es que Begoña Villacís se ha ganado con esta imagen ser "la reina del flow".