La trama del caso Koldo planeaba una reunión con Miguel Tellado: "Hemos quedado mañana"

Europa Press via Getty Images

Koldo García, asesor de José Luis Ábalos y partícipe de la trama de la venta fraudulenta de mascarillas a través de contratos públicos, tuvo intención de reunirse con el actual portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, para resolver la reclamación por los cubrebocas adquiridas por el gobierno balear, cuando gobernaba Francina Armengol, y que resultaron inservibles.

Así consta en un auto fechado el pasado 7 de febrero en el que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordó prorrogar las intervenciones telefónicas a los investigados. Según una conversación entre Koldo y Juan Carlos Cueto, líder del entramado empresarial de supuesto reparto de comisiones, la mano derecha de Ábalos acordó una cita con el dirigente popular en Génova.

Durante el diálogo, fechado el pasado 2 de diciembre, Koldo le dijo a Cueto que había quedado “mañana” con Tellado para concretar la reunión con la administración balear. “Le estamos pidiendo la reunión a través de Alberto”. Cabe destacar que los investigadores no identifican quién es la persona a la que se hace referencia con "Alberto", según las primeras informaciones al respecto desveladas por El Mundo.

Tras publicarse esta información, Tellado ha negado haber mantenido contacto alguno con los integrantes de la presunta trama. "No he tenido ninguna reunión con Koldo García, tampoco ninguna conversación telefónica. Es una cortina de humo porque las personas a las que se intervienen esas conversaciones [telefónicas] eran conocedoras de que estaban siendo investigadas", ha dicho el portavoz del PP en el Congreso en una entrevista en Antena 3. "Yo no lo conozco a ese señor de nada", ha añadido.

Para el PSOE están explicaciones no son suficientes. Fuentes de Ferraz piden al PP que expliquen con quién se reunieron y para qué. "¿Por qué se reúne el número dos de Alberto Núñez Feijóo y del Partido Popular con los investigados? ¿Se trata de contactos sobre la reclamación de las mascarillas enviadas a Baleares? ¿Conoce Alberto Núñez Feijóo esta u otras reuniones que podrían haberse producido? ¿Llegaron a reunirse en la propia sede de Génova? ¿Quién es ese “Alberto” que figura como facilitador de la reunión?", se preguntan desde el PSOE.

El PP, por su parte, está exprimiendo el 'caso Koldo' para erosionar al Gobierno desde que el pasado miércoles se destapara el caso y se produjeran al menos veinte detenciones "Todas las informaciones de las últimas horas coinciden en una cosa: el escándalo es cada vez más grande y afecta a un círculo cada vez más próximo a Sánchez. En consecuencia, el presidente del Gobierno está obligado a aclarar ante todos los españoles y de forma inmediata cuál considera que es su responsabilidad institucional, política y personal en la trama que afecta a su partido y a su Gobierno", señalan desde Génova.