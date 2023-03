Le dicen a Toni Nadal que si cree que ahora hay menos libertades que hace 30 años y ojo a lo que contesta

Toni Nadal, reciente fichaje del líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, para la nueva fundación de su partido, Reformismo21, ha ofrecido una entrevista al periódico Última Hora, en la que, entre otras cosas, ha hablado sobre si cree que ahora hay menos libertades que hace 30 años.

Al ser preguntado por el dirigente de los populares, el tío del tenista española Rafael Nadal ha asegurado que él no le conocía. "No. No había hablado nunca antes con él hasta el día que me llamó para ofrecerme formar parte de esta iniciativa", ha señalado.

Toni Nadal ha definido a Feijóo como "una persona moderada y honesta a la que he escuchado durante cierto tiempo". "Si me llamaran de otro lugar, cosa que no creo que sucediera, diría que no porque no creo que participara de los mismos valores que defiendo", ha añadido.

Pero, tras ser preguntado sobre si cree que ahora vivimos en una sociedad con menos libertades que hace 30 años, el entrenador de tenis ha sido rotundo. "Hombre, evidentemente", ha justificado.

"Vivimos en una sociedad en la que un grupo de personas pretende tutelarnos de forma constante sobre cómo tenemos que hablar, cómo debemos actuar, qué es lo que nos tiene que parecer bien y qué mal...Y a mí me gustaría vivir en una sociedad donde yo pueda ejercer mi responsabilidad y donde no se me acote mi libertad", ha expuesto.

Toni Nadal también ha criticado que él que vivió "los últimos años del franquismo", cree que "hay gente que hace lo mismo que entonces".

"Son personas que defienden la libertad si piensas igual que ellos. Me gustaría vivir en una sociedad donde no me dijeran lo que tengo que hacer, que no me regularan todo y no me impusieran su criterio. Y las personas que quieren imponer no son las más preparadas, precisamente", ha sentenciado.