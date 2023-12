Los polémicos tuits de la nueva directora del Instituto de las mujeres: "#StopDelirioTrans"

Colectivos que representan y defienden a personas trans han denunciado este jueves el nombramiento de Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres ya que aseguran que "ha mantenido discursos abiertamente transfóbicos y antiderechos trans" durante la tramitación de esta ley.

En un comunicado, la Federación Plataforma Trans y Euforia Familias Trans-Aliadas han criticado el nombramiento de Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres que ayer hizo el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Igualdad.

Aseguran que García ha mantenido discursos "abiertamente transfóbicos y antiderechos trans durante la tramitación de la Ley Trans" y han pedido a la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, que reboque tal designación y en su lugar ponga al frente a una mujer que defienda a todas las mujeres, también las trans.

"Pedimos coherencia a un Gobierno que se dice progresista y que no puede poner al frente de ninguna institución a personas que se han destacado por sus declaraciones transfóbicas y anti derechos trans", ha subrayado la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé.

Por su parte, la presidenta de Euforia Familias Trans-Aliadas, Natalia Aventín, ha indicado que "es decepcionante que se nombre como representante del Instituto de las Mujeres a quien ha sido extremadamente agresiva con las madres que representamos a las familias de personas trans".

Sumar, socio de Gobierno, también se ha unido en las últimas horas a las voces discrepantes. "Dicha institución no puede estar en manos de quien menosprecia e insulta a las mujeres y a las personas LGTBI", aseguraba el partido de Yolanda Díaz en un tuit.

Isabel García, que también fue asesora del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible entre 2019 y 2022, es contraria a la autodeterminación de género y a la ley trans que sacó adelante Irene Montero en la pasada legislatura. De hecho, para García, "las mujeres trans no existen". Así se lo dejó claro a su compañero de partido Víctor Gutiérrez, Secretario de Políticas LGTBI del PSOE, en un tuit en el que él afirmaba lo contrario.

Sobre la ley trans, García incluso se atrevió a publicar hashtags como #StopDelirioTrans o a asegurar que la norma "no es buena ley" y que había logrado “en tiempo récord dividir el movimiento feminista y al colectivo LGTBI”. También dijo que la teoría queer "avanza sin descanso con el único objetivo de perpetuar el heteropatriarcado y borrar a las mujeres de lo político”.

Muchos usuarios también han denunciado que García no consideró en un primer momento delito de odio por homofobia el asesinato del joven gallego Samuel Luiz al grito de "maricón de mierda". "No parecer ser un asesinato por motivos homófobos", escribió en Twitter. Una publicación que, días después, acabó borrando.

García también ha arremetido duramente contra Irene Montero a lo largo de la última legislatura. El día del traspaso de la cartera con Ana Redondo, la despidió de esta manera en redes sociales: "Hay que saber irse con dignidad. Los Ministerios no se heredan . Hoy has demostrado porque no estás a la altura de la responsabilidad que se te encomendó".

Ahora, es Irene Montero la que ha criticado su nombramiento como directora del Instituto de la Mujer. "Defender los derechos trans y LGTBI es una obligación democrática. Más para un Gobierno que tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir los DDHH. No olvidéis que somos más. Que viva la furia trans. Que viva el orgullo LGTBI. Que viva la lucha de las mujeres", ha señalado la exministra de Igualdad.