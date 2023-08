Matute se lleva todos los 'me gusta' tras reaccionar a una de las frases de Feijóo acordándose de este juego infantil

Europa Press via Getty Images

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunió este miércoles con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Un encuentro en el que le propuso al PSOE que le apoyara en su investidura a cambio de gobernar sólo durante dos años.

Pero hasta el diputado de EH Bildu, Oskar Matute, no ha dudado en reaccionar a una de las escenas más llamativas que protagonizó el dirigente popular durante la rueda de prensa que ofreció desde el Congreso.

Feijóo fue preguntado sobre la reunión que podría mantener con el lehendakari Íñigo Urkullu y dejó una respuesta para verla.

"Creo que hay un error aquí. El señor Urkullu, le pido disculpas, me mandó un WhatsApp para si podíamos hablar. Lamentablemente, tenia bastantes chats pendientes y no lo leí. Va a hablar conmigo. Le he pedido disculpas y hemos quedado esta tarde", señaló desde la sala de prensa de la Cámara Baja.

El Doctor en Economía Carlos Sánchez Mato no dudó en bromear al ver la comentada escena y citar a Matute. "Era su única opción y se le pasó leer el whatsapp.

¿Y ahora qué hace el mes que le falta? Venga Oskar Matute, escribe a este pobre hombre", añadió.

Tras ver las palabras de Feijóo, el diputado de EH Bildu ha terminado tirando de ironía y acordándose de un famoso juego infantil que podría terminar llevando a la Moncloa al líder del PP.

"Yo creo que va a acabar proponiendo una presidencia rotatoria entre todos los partidos con representación y proporcional s sus resultados. Todo un estadista… Eso o jugar la presidencia al juego de las sillas…", ha bromeado Matute, en un tuit que supera los 3.100 me gusta.