Mireia Vehí (CUP) no tiene reparos en decir qué le llamó más la atención cuando conoció a Cayetana Álvarez de Toledo

La diputada de la CUP, Mireia Vehí, ha aceptado el reto de David Andújar y ha contado con qué rivales políticos se enfrentaría a diferentes populares juegos de sobremesa. En una distendida charla para la sección Prohibido hablar de política de El HuffPost, la dirigente ha elegido a Irene Montero para jugar al Cluedo, a María Jesús Montero para el Trivial o a Inés Arrimadas para competir en el Uno.

Cuando Andújar le pregunta con qué con qué político del PP jugaría al Monopoly, ella lo tiene claro: "Con Cayetana (Álvarez de Toledo), a ver si pierde y reparte". Además, Vehí ha contado la primera vez que coincidió con la diputada del PP, durante un debate electoral en TV3 hace ya algunos años. "Me quedé loca porque esta señora no sé qué edad tiene pero tiene una piel... que no ha trabajado ni su bisabuela. Un cuello, una transparencia y una luminosidad... Eso es la definición de clase", ha señalado entre risas.

Andújar comparte la buena opinión sobre la estética de Álvarez de Toledo, aunque él cree que la diputada del PP se ha ayudado de algún retoque estético. "Yo creo que se ha pinchado, que se ha puesto bótox", ha dicho. Un tema que, por otro lado, ha interesado mucho a la dirigente de la CUP. "Yo no me pincharía, pero me parece flipante. Reconozco que estoy sujeta a la presión estética y me preocupa si veo alguna arruga...", ha contado.

En todo coaso, Vehí precisa que en la CUP "no hay marqueses ni pijos". "En la política institucional abundan más los de derechas con dinero, como Cayetana. En la izquierda hay también algunos ejemplos, pero no son tan masivos", ha sentenciado.

Mireia Vehí ha sido la última invitada al espacio de David Andújar Prohibido hablar de política, donde el colaborador de El HuffPost mantiene una conversación agradable y cercana con rostros muy conocidos del panorama político español. En el caso de la dirigente de CUP, Andújar optó por jugar al Jenga con ella en un bar cooperativo del popular barrio de Lavapiés.