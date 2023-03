La moción de censura contra Sánchez se celebrará la semana próxima, entre el 21 y el 23 de marzo

La moción de censura ya está aquí. Según ha adelantado hoy el diario El País, el debate se celebrará la semana próxima en el Congreso de los Diputados. Se iniciará el martes 21 de marzo, proseguirá el miércoles 22 y culminará con la votación final, ese mismo 22 o ya el jueves 23, según han confirmado fuentes parlamentarias y gubernamentales al citado medio.

La maquinaria ya está rodando y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se lo comunicará este lunes formalmente al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez; al candidato propuesto como alternativa, el veterano y polémico economista Ramón Tamames; y al grupo proponente, el ultraderechista Vox.

La moción no tiene visos de prosperar, porque no cuenta con los apoyos suficientes para ello, pero "el Gobierno da a esa cita, que el PP pretende descafeinar, la mayor relevancia política", indica la información, que recuerda que viene a hacer ruido en un momento "especialmente sensible", muy cerca de las elecciones autonómicas y municipales de mayo.

El pasado día 7 la Mesa del Congreso dio vía libre a la moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno y la admitió a trámite porque cumple con los requisitos de haberse presentado al menos por una décima parte de los diputados, con un escrito motivado y con la aceptación de un candidato.

La moción de Vox fue registrada el 27 de febrero y la fecha del debate y votación la tiene que anunciar la presidenta del Congreso, Batet, tal como establece el Reglamento de la Cámara Baja.

Tamames, que ha pedido ideas a los ciudadanos para incorporar a su discurso de la moción, participará el martes en una mesa redonda organizada por la Real Academia de Ciencias Morales y Económicas en memoria de Enrique Fuentes Quintana, quien fuera ministro del Gobierno de Adolfo Suárez y uno de los arquitectos de los Pactos de la Moncloa, fallecido en 2007.