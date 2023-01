Se monta un jaleo tremendo a raíz de estas palabras de Feijóo: "No tiene vergüenza"

Los comentarios en redes sociales dirigidos al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no han cesado en las últimas horas a raíz de unas palabras pronunciadas este miércoles en un acto en Cuenca, donde arropó a la candidata 'popular' para lograr la alcaldía de la ciudad, Beatriz Jiménez Linuesa.

Feijóo, entre otras cosas, defendió que quiere llegar a gobernar para arreglar la sanidad. El líder de la oposición aseguró que la verdadera privatización se produce cuando hay listas de espera para acudir al médico.

"Queremos gobernar porque la sanidad cuando no funciona lo que hace es tener listas de espera. Y la lista de espera es la mayor privatización de la sanidad, que es no atender a la gente. No atender a la gente es la privatización real de la sanidad", afirmó.

Muchos usuarios le han comentado en Twitter que en comunidades autónomas donde gobierna el PP, como Madrid o Andalucía, existen amplias listas de espera.

"En Andalucía, más concretamente en Sevilla, ni siquiera me dan opción de cita telefónica. No tiene vergüenza", ha afirmado un tuitero, mientras que otro le ha recordado que la región de Madrid cerró 2022 con más de 800.000 personas en lista de espera.

Por su parte, otros usuarios han destacado que la sanidad en Galicia, comunidad donde gobernaba Feijóo antes de llegar a Madrid, tampoco es un gran ejemplo.

En Andalucia, más concretamente en Sevilla, ni siquiera me dan opción de cita telefónica. No tiene vergüenza pic.twitter.com/gidvaGfGz8 — Javert (@barkingdante) January 18, 2023