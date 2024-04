Echenique reaparece con un vídeo en el bar de Pablo Iglesias y manda este recado

Pablo Echenique dejó de ser diputado el pasado mes de agosto tras la celebración de las últimas elecciones generales. El que fue portavoz del partido en el Congreso de los Diputados no estuvo presente en las listas de Sumar para estos comicios y se quedó sin escaño. Una ausencia muy destacada dentro de la integración de Podemos en la plataforma de Yolanda Díaz que, de forma oficiosa, se produjo por el veto que se hizo desde Sumar a algunos de los pesos pesados de la formación morada, como él o Irene Montero.

Tras su aventura política, Echenique ha decidido regresar al ámbito de la investigación pública. “Es mi última intervención aquí, y aquí se acaba mi viaje. En unos días solicitaré volver al servicio activo en el CSIC para continuar con mis trabajos como científico”, manifestó en julio, a modo de despedida, en la diputación permanente de la Cámara baja.

Desde entonces, pocas veces hemos visto de forma pública a Echenique. Sin embargo, se mantiene muy activo en redes sociales analizando la actualidad política. Este lunes, sin embargo, Echenique ha reaparecido en un vídeo grabado desde la Taberna Garibaldi, el bar que Pablo Iglesias abrió hace un mes junto a otros dos socios en el barrio popular de Lavapiés.

El motivo del vídeo grabado por el exdiputado no tiene nada que ver con las tapas o los cocktails que se hacen en el bar, sino por la decisión de la gerencia de facilitar el acceso de los discapacitados al local. "Después de cuatro años de legislatura, Batet no me permitió acceder a mi escaño ni facilitó mi accesibilidad. Sin embargo, la taberna Garibaldi, en sólo un mes de vida, ha facilitado que haya una rampa para que la gente que vayamos en silla de ruedas podamos tomarnos unos vinos y pasar un buen rato. Soy la prueba física de que la rampa funciona y os invito a que vengáis, seáis bípedos o gente que va en cuatro ruedas", ha señalado Echenique con su particular humor. En efecto, en el vídeo se puede ver a Echenique utilizando una rampa de metal para sortear los escalones que hay en el bar, tanto en la entrada principal como en el interior del establecimiento.

Durante su etapa de diputado, Echenique pidió de forma reiterada a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que retomara las obras de accesibilidad para personas con movilidad reducida. Algo que, sin embargo, nunca llegó a ocurrir, con la excusa de que esta modificación pondría en peligro el valor patrimonial y artístico del edificio.