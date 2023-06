Pilar Alegría define al PP como un partido marxista, pero tiene truco 

Es la gran noticia del día. El Partido Popular de Extremadura, encabezado por María Guardiola, ha dado marcha atrás a su veto a la ultraderecha y ha suscrito un acuerdo programático con Vox por el que dejará entrar a gobernar a los de Abascal con una consejería de Medio Rural y Gestión Forestal.

Después de semanas de choques y negociaciones, de que se haya convocado incluso el pleno de investidura con el socialista Fernández Vara como candidato -ante la falta de acuerdo entre populares y Vox-, Guardiola cede y le entrega un área con gran componente medioambiental a una fuerza que niega el cambio climático. Con esta carta de presentación, la respuesta del PSOE no se ha hecho de esperar.

La portavoz federal socialista, Pilar Alegría, ha compartido la noticia que ha adelantado la Cadena SER con un mensaje muy irónico y fiel al estilo de la también titular de Educación. Tras saber del acuerdo entre las derechas, Alegría ha señalado al "PP, ese partido marxista".

¿Un nuevo PP recorre Europa?: spoiler, no

Sin embargo, no se refería a un planteamiento político marxista. No, no aludía a una derecha que haya aceptado postulados del gran filósofo, sociólogo y teórico del comunismo ni haya abrazado el materialismo histórico después de votar contra la reforma laboral o rechazar el impuesto a las altas fortunas. Todo lo contrario, se refería a otro marxismo muy distinto.

En la siguiente parte del tuit, Pilar Alegría introduce un paréntesis clave: "[marxismo] (de Groucho)". En referencia al actor y cómico Groucho Marx y sus hermanos, introduciendo la mítica frase: "Estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros".