Las profesiones que podrían rebajar la edad de jubilación, según el plan de Yolanda Díaz

La vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha abogado este jueves por plantear la posibilidad de rebajar la edad de jubilación a algunos profesionales según su sector. En un acto de apoyo a la candidatura de Elkarrekin Podemos (Podemos, IU y Alianza Verde) en la ciudad de San Sebastián, la ya candidata a las elecciones generales con su plataforma 'Sumar' cree que en determinados oficios como la construcción, las empleadas de limpieza o de ayuda a domicilio debería bajarse la edad para dejar trabajar.

"Me vais a entender bien, un trabajador con 65 años no puede subirse a un andamio. Creo sinceramente que una limpiadora no puede seguir trabajando a partir de los 65 años (...) Las gentes que trabajan en el mar, las gentes que tienen trabajos penosos (...) No es decente ver a mujeres que están trabajando en la ayuda a domicilio que están deslomadas, que están enfermas, que tienen años y no pueden seguir trabajando. De esto va el proyecto de país", ha lanzado Díaz en el mitin. Según ella, esta medida sería uno de los ejes necesarios para un proyecto "socialdemócrata" con "mirada larga".

A qué edad te puedes jubilar en España

La edad legal de jubilación en España depende de los años cotizados. En concreto, en 2023 una persona puede jubilarse cuando tenga 65 años, siempre y cuando acredite más de 37 años y 9 meses de cotizaciones. En caso de acumular menos años de cotización, no se puede jubilar hasta haber cumplido 66 años y 4 meses.

Respecto a la jubilación anticipada voluntaria, la persona debe haber cumplido los 63 años y presentar un mínimo de 37 años y 9 meses de cotización. Si no se alcanza esa cifra de cotización, la jubilación anticipada no puede solicitarse hasta haber cumplido los 64 años y 4 meses.

En 2027, la edad de jubilación ordinaria será de 67 años cuando no se haya cotizado un mínimo de 38 años y seis meses. Sólo que sí sumen esos años trabajados podrán jubilarse a partir de los 65.

Reforma de las pensiones

Gobierno y sindicatos rubricaron el pasado mes de marzo una nueva reforma del sistema de pensiones, al que no se ha sumó la patronal (CEOE y Cepyme). Entre las medidas, se contempla una subida de las bases máximas de cotización o un aumento de las pensiones mínimas.

Otra de las patas fundamentales de la reforma es el cambio en el período de cómputo. Actualmente, para calcular la pensión se cuentan los últimos 25 años de cotización. Pero con las sucesivas crisis, no era extraño que alguien perdiera su trabajo a pocos años de jubilarse (entre los 55 y los 65, por ejemplo). De este modo, sus últimos años de cotización quedaban muy marcados por la falta de trabajo, afectando a la futura pensión.

Para evitar estos casos y lograr a la vez un aumento en el período de cálculo, algo que Escrivá lleva tiempo persiguiendo, se dará la opción de elegir entre la actual fórmula o una alternativa, que permite eliminar los peores 24 meses de cotización sobre los últimos 29 años. La reforma establece que esta será la fórmula definitiva a partir del año 2044.