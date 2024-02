Qué es el Grupo Mixto y quiénes son los nuevos compañeros de Ábalos 

Más allá de la broma del diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, quien aseguró este martes que el Grupo Mixto estaba "completo", lo cierto es que desde esta tarde José Luis Ábalos, hasta ahora parlamentario del Grupo Socialista, pasará a ser el octavo tripulante de esta bancada.

De este modo, Ábalos completa una alineación conformada ahora por el propio Rego, el diputado de UPN, Alberto Catalán; la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido; y los cuatro diputados de Podemos (Ione Belarra, Javier Sánchez Serna, Martina Velarde y Noemí Santana).

El Grupo Mixto, en definitiva, está constituido por todos aquellos diputados que no puedan integrar un Grupo Parlamentario. Según el Reglamento, solamente los diputados en número no inferior a quince podrán constituirse en Grupo o aquellos que, aun sin reunir dicho mínimo, hayan obtenido un número de escaños no inferior a cinco y al menos el quince por ciento de los votos correspondientes a las circunscripciones donde hubieran presentado candidatura o el cinco por ciento de los emitidos en el conjunto del país.

Respecto a las intervenciones en el Congreso, el Reglamento establece que el Grupo Mixto podrá participar pero solo a través de un diputado y por idéntico tiempo al resto de Grupos. Siempre y cuando, eso sí, todos los componentes del Mixto se pongan de acuerdo.

De no conseguir ese acuerdo, "ningún Diputado del Grupo Parlamentario Mixto podrá intervenir en torno de Grupo Parlamentario por más de la tercera parte del tiempo establecido para cada Grupo Parlamentario y sin que puedan intervenir más de tres Diputados. En lugar de la tercera parte, el tiempo será de la mitad, y en lugar de tres Diputados serán dos, cuando el tiempo resultante de la división por tres no fuera igual o superior a cinco minutos".

Por último, si se formalizaran diferencias acerca de quién debe intervenir por parte del Mixto, sería la presidenta del Congreso quien decida, pudiendo denegar la palabra a todos.