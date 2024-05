Rita Maestre: "Almeida no habla de Madrid porque solo le interesa ser ministro" 

Apenas un año después de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, Más Madrid ya mira a 2027. El partido ha elaborado una nueva hoja de ruta en el que las familias, las viviendas y los servicios públicos se van a convertir en la clave de la política en el Ayuntamiento para el "difícil" reto de ganar a un José Luis Martínez-Almeida, que se hizo con la alcaldía con su primera mayoría absoluta.

Para ello y por San Isidro, Rita Maestre, la portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, hace balance de este primer año de alcaldía de Almeida, así como de la necesidad de regular las viviendas turísticas, la importancia de las elecciones europeas o la relación con Sumar.

Su partido se ha mostrado muy crítico con las medallas que se otorgan este 15 de mayo desde el Ayuntamiento de Madrid, en concreto con la que se da a Israel en medio del conflicto internacional. ¿Por qué?

Desgraciadamente, lo que veníamos denunciando ha sucedido. El Ayuntamiento de Madrid va a premiar, intentando ocultar el propósito de esa medalla, al gobierno criminal y genocida de Netanyahu. Es una medalla que no se merece y es un reconocimiento que no tiene por parte del pueblo madrileño. Me atrevería a decir que la mayoría de los madrileños no quieren premiar a quien en este momento está descargando bombas sobre civiles, a quien durante los últimos meses ha asesinado a más de 35.000 víctimas civiles donde 15000 niños han muerto en Gaza en los últimos seis meses. Así que no, no es una medalla de Madrid, es una medalla del Partido Popular, que es el partido europeo que más solo se está quedando en la defensa aislada del Gobierno de Netanyahu. Nosotros hemos sido muy claros y entendemos que en un momento excepcional como este hace falta ser valientes y tomar posiciones políticas comprometidas. Por eso no vamos a participar en el acto de entrega de estas medallas, porque consideramos que es indecente premiar en este momento a quien, repito, ha asesinado en los últimos meses a más de 35.000 víctimas.

Hablando de Israel, este fin de semana se ha celebrado Eurovisión. Su partido se mostraba favorable a que Radio Televisión Española retirara la candidatura de España. ¿No cree que que es mejor hacer un activismo desde dentro como se ha producido que, directamente, retirarse?

Televisión Española tiene que dar muchas explicaciones por su participación y su gestión de la polémica de la participación de Israel en el Festival de Eurovisión. España como miembro del big five, desde luego, tiene mucho que decir en su participación en Eurovisión. Yo creo que no ha estado a la altura de lo que era una demanda generalizada de la sociedad española, que lleva meses saliendo a la calle para decir alto el fuego y que no está ni cómoda ni contenta con la participación y el blanqueamiento de Israel.

Los eurofans y las eurofans son un público especialmente comprometido con los derechos civiles, con los derechos de las personas LGTBI, con los derechos humanos y con la paz. Y por eso es especialmente sangrante que se haya permitido este blanqueamiento, porque eso es lo que ha sido: un blanqueamiento de un gobierno que en este momento está cometiendo un genocidio. España, que tiene una posición política y diplomática clara sobre esta cuestión, no debería haber permitido lo que ha ocurrido allí. La organización ha silenciado a las voces críticas, ha censurado a los artistas y RTVE tenía que haber sido mucho más fuerte y mucho más consecuente con lo que piden tanto los eurofans españoles como la mayoría de la sociedad.

Estamos viendo acampadas en Ciudad Universitaria de estudiantes y profesores de todas las universidades públicas madrileñas. El PP se ha puesto de perfil, las ha criticado y vuelve a sacar el tema de los atentados de Hamás, que han sido condenados de forma unánime. ¿Por qué esa doble moral?

Es una posición que es muy solitaria y que creo que ni siquiera representa la mayor parte de los votantes del Partido Popular. El PP de Madrid, específicamente, está solo en no solo defender sino jalear a Netanyahu y a su política criminal y genocida. Creo que se van a arrepentir con el paso del tiempo porque Netanyahu se va a sentar ante la Corte Penal Internacional y va a pagar por sus crímenes, como muchos otros genocidas en la historia de la humanidad. Como están muy solos y aislados les genera esa sensación a veces como de solo poder huir hacia delante. Si le quieren dar la medalla, que le de la medalla el Partido Popular, lo que no le pueden dar es la medalla del pueblo de Madrid, que desde luego no comparte esa posición.

En el último Pleno de abril fue expulsada ¿Qué situación hay específicamente en el Pleno del Ayuntamiento para que ustedes y el Partido Socialista se quejen?

Lo que pasa en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid es lo que pasa en muchas instituciones gobernadas por el Partido Popular, que es que hay dos reglamentos y dos varas de medir. Hay un reglamento si eres del Partido Popular y luego está lo que sufrimos todos los que no somos del Partido Popular en ese Pleno. Al alcalde, el presidente del Pleno le llama al orden 5 veces y le deja seguir hablando. A continuación, me llama al orden a mí y me expulsa por hacer exactamente lo mismo que acaba de hacer el señor Almeida. Está grabado y documentado. Es evidente en las imágenes que lo que hay es un trato de favor del Partido Popular siempre hacia el Partido Popular, y un desprecio y un intento de imposibilitar el trabajo y la tarea que constitucionalmente tenemos reconocida los concejales de los grupos políticos de la oposición. Porque al final aquí, más allá de la polémica, lo que queda es que yo no pude ejercer mi derecho y mi deber como principal partido de la oposición para hablar de las piscinas municipales, de escuelas públicas municipales, de la sanidad de Madrid, que es a lo que yo iba a ese Pleno.

No pude hacerlo porque el Partido Popular prefiere con este lío y esta polémica cercenar la voz de la oposición y quedarse ellos solos, reinando en su monopolio. Pasa en la Asamblea de Madrid, en el Pleno del ayuntamiento y en muchos distritos de la ciudad de Madrid.

También podemos hablar de las lonas que había en las calles de Madrid y que han sido censuradas por una denuncia política del PP, que intenta acallar la voz de quienes denuncian que 7.291 personas murieron en Madrid sin asistencia hospitalaria y que es una vergüenza por la que acabarán pagando.

Sin embargo, los intentos de censurar, de acallar las voces y de invisibilizar a la oposición tienen el efecto contrario, un efecto Streisand de manual. ¿Por qué la cifra de los 7.291 se ha convertido cada vez más en un símbolo de todo lo que se hizo mal en la pandemia en Madrid y también de todo lo que se hace mal ahora?

La semana pasada en la tertulia que realizan los concejales en Hoy por Hoy Madrid de la Cadena SER, la presentadora se quejaba de que la crispación del Pleno se había trasladado a la radio. ¿Cómo se puede hacer para parar eso y que sea un debate mucho más positivo y mucho más tranquilo?

Yo, que tengo memoria, querría recordar los años en los que el Partido Popular estaba en la oposición aquí en en Madrid, cuando Almeida era el portavoz de la oposición frente a Manuela Carmena y una parte importante de lo que ahora es su Gobierno eran sus concejales de la oposición. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid era un lugar invivible donde, por sistema, la descalificación y el insulto formaban parte del ABC permanente del Partido Popular. Hablaban de las familias, de los concejales del Gobierno de Manuela carmena, de cómo vestíamos, de cómo hablábamos de nuestras relaciones personales. La política no es que fuera baja, es que estaba en el subsuelo.

Yo quiero contraponer eso a una forma de hacer política, que es desde luego la que yo defiendo, la que defendemos en Más Madrid, en la que la dureza y la contundencia es perfectamente compatible con no entrar en nada que afecte a la vida personal y en la descalificación ni a la política barata. Se puede ser contundente sin convertirse en una mala persona.

Nosotros lo intentamos hacer en ese mismo pleno donde luego Almeida sale ante los medios y denuncia la la polarización. Un poco antes de que el presidente del Pleno me expulse a mí, el el alcalde de Madrid había definido al presidente del Gobierno como el jefe de una banda criminal, caudillo populista y autócrata antidemocrático. Yo nunca he definido al señor Almeida ,que no me gusta, en esos términos. Es un político que no me gusta, pero reconozco su derecho legítimo a ocupar su lugar. Tanto cuando ganó las elecciones como cuando en 2019 no ganó las elecciones y aún así formó una mayoría parlamentaria suficiente como para ser investido alcalde.

Lo de la polarización es un intento de convertir críticas de esa política de basura en la que el Partido Popular se siente tan a gusto. Yo defiendo que se puede hacer política contundente y crítica y dura, además de propositiva, sin tener que caer en esa descalificación personal en la que los que llaman al presidente de Gobierno autócrata criminal con una mano se quejen con la otra de que hagamos críticas sobre el estado de la Sanidad.

En Más Madrid, a lo largo de los últimos 4 años, nos hemos dedicado a hacer propuestas, a hacer proyectos, a bajar a lo concreto la política local y municipal. Lo que hemos tenido es una gente que cuando hablas de que hay que poner, por ejemplo, comedores escolares gratuitos te llaman comunista soviético como si eso fuera un argumento. Creo que es evidente también quién tiene responsabilidad en cada una de las cosas.

Amnistía Internacional ha señalado en el informe sobre derechos humanos del mes de abril a España y hay varias de las cuestiones que señalan que afectan directamente a Madrid, como el peligro que supone no aplicar la ley de vivienda, la reforma de las leyes LGTBI que Ayuso aprobó hace hace unos meses, la falta de recursos públicos en la Sanidad, especialmente en atención primaria, y las muertes en en residencias.

El Partido Popular es una máquina extraordinariamente fuerte. Tanto económica, como política como una máquina electoral, pero también una máquina de compra de voluntades. Es una máquina que sostiene todo un entramado de recursos humanos, de contratos y que, por tanto, tiene una enorme capacidad para generar mensajes que hacen llegar a muchos lugares y por los que están tan cómodos en una bronca permanente. Ayuso sale cada día y dice, 'bueno, yo qué puedo decir sobre Pedro Sánchez para que no se hable de lo que pasa en Madrid'. Con ese esquema, que literalmente debe ser el encabezamiento de los documentos que le pasan desde su gabinete de comunicación, cada día sale y dice una barbaridad. Almeida juega como a perseguir esta dinámica y se meten en una competición por ver quién dice una barbaridad más gorda sobre el presidente del Gobierno o sobre la izquierda.

Mientras tanto, no estamos hablando de las residencias, ni de la Sanidad Pública, ni de las ratios en la educación en los institutos de Madrid. Es una fórmula que desgraciadamente les funciona en muchos casos. La polémica, el titular, el zasca, el mira lo que ha dicho el político de turno muchas veces concita mucha atención. Cuanta más barbaridad, cuanto más grande sea la barbaridad, más grande es la atención que genera.

En esta Comunidad, los inquilinos pagan el 60% de su salario de la renta en el alquiler de cada mes, las ratios en la educación pública son vergonzosas, no hay pediatras en un montón de centros de salud. Se trata de cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana y real de los madrileños, pero que tienen mucha menos capacidad de generar interés y titulares. Esta estrategia, desgraciadamente, les ha funcionado durante mucho tiempo, pero también creo que les funciona cada vez menos. Cuanto más grande es la barbaridad, más incómodos están con la gestión en Madrid.

P: ¿Cómo valora este año de Almeida y cómo cree que van a ser los siguientes 3 años de legislatura?

El vacío. Es una legislatura que hasta ahora ha estado vacía y que previsiblemente lo estará también en los próximos años. Hablamos de un alcalde que ha visto cómo el problema de la vivienda crece en su ciudad y no ha hecho nada. Almeida ha dejado y ha favorecido que un negocio ilegal que tiene efectos enormes en el precio de la vivienda, como son las viviendas de uso turístico ilegales que hay en Madrid, campen a sus anchas. El 99% de las viviendas de uso turístico en Madrid son ilegales, tienes un mercado ilegal creciendo delante de tus ojos, una normativa para impedirlo y un total de cero acciones para que estas dos cosas sucedan.

Es como si en Madrid hay 20.000 farmacias sin licencia, 20.000 restaurantes a los que nadie ha pasado a mirar si la salida de humos funciona bien o 20.000 tiendas por las que nunca han pasado los Bomberos a ver si la puerta de emergencia está bien abierta o no está bien abierta. Los pisos turísticos tienen efectos directos en el precio de la vivienda, especialmente en algunos distritos del centro y del sur de Madrid.

Creo que el otro día se hacía una un conteo sobre los minutos que Almeida dedicaba en las intervenciones que su equipo de comunicación manda a los medios de comunicación a hablar de Madrid. De 40 minutos, 30 eran sobre Pedro Sánchez. Es el alcalde de Madrid y su principal obsesión es que su partido y probablemente él como futuro ministro lleguen a La Moncloa. Yo creo que ese es el plan de Almeida, llegar a La Moncloa como ministro, antes o después, así que el tiempo que le dedica Madrid es muy pequeño. El interés que le pone a los problemas de Madrid es cero. Es la trampa del PP ¿En Madrid problemas? ¿Entonces para qué vamos a dedicarnos a esto si no hay nada que solucionar? ¿Si en Madrid todo va genial, a quién vas a creer, a tus ojos o a mí? Bueno, pues para el PP en Madrid no hay un problema de vivienda, ni de de Sanidad, ni de Educación, ni de transporte público porque el metro va genial y todo funciona estupendamente asíí que ellos pueden dedicar su escaso tiempo a cosas tan interesantes y tan importantes como ir se sarao en sarao, que es otra de las funciones principales de Almeida y de Ayuso y criticar al Gobierno de España.

La política responsable es la de ver esos problemas que el PP niega y proponer soluciones, no la de taparse los ojos y negar la realidad.

Paralelamente, Más Madrid se ha rearmado y reorganizado con un plenario en el que definir la hoja de ruta hasta las elecciones. ¿Por qué y en qué consiste ese plan?

La principal idea que tenemos y que creo que además se va confirmando con el paso de distintas citas electorales es que las fuerzas políticas que tienen más capacidad de arraigo, de trabajo territorial y de conexión con el tejido vecinal son aquellas fuerzas que crecen más y que tienen más capacidad de de seguir creciendo. Y eso es importante porque el Partido Popular ha tocado techo en Madrid y desde hace tiempo ya su tendencia es la de mantenerse o la de bajar.

Es decir, estos 4 años son muy importantes para construir no solo una fuerza política, sino también una fuerza social que le haga la alternativa al PP sabiendo que no es fácil. Yo soy partidaria de ser realista en los análisis y en las propuestas, sabiendo, como decía antes, que ante una maquinaria política, económica, que reparte millones de euros en en contratos públicos, pues claro que se tarda mucho más en deshacerse. ¿Cuánto tardó en caer la hegemonía del pujolismo en Cataluña o el Partido Socialista de los EREs en Andalucía? Pues mucho tiempo, porque era una fuerza política y una maquinaria electoral con muchos tentáculos que llegaban muy lejos y que repartían mucho dinero. Y esto lo hace Partido Popular de Madrid en muchos sentidos. Claro que es más difícil deshacer esa estructura de poder que si hiciéramos política en una comunidad donde hay alternancia entre unos y otros. No te enfrentas a una mole.

Pero esas moles acaban cayendo cuando tienen una fuerza que no solo es política, sino que es social y que ha dado muchas batallas a la vez, con consistencia, con conocimiento del territorio, con capacidad para ofrecer certezas y horizontes. Es a lo que estamos dedicados en Más Madrid, a crecer, a generar horizontes de esperanza. Hay una izquierda que creo que vive muy cómoda en el derrotismo, en el qquí no hay nada que hacer y dice que Madrid es difícil, que esto es imposible y que no sirve para nada.

Pues no. Desde luego el peor estímulo que puede tener alguien para hacer política y para movilizarse es el derrotismo. Claro que se pueden cambiar las cosas, claro que lo hemos hecho antes y que se puede volver a hacer, pero para eso hacen falta fuerzas políticas muy centradas en el territorio, muy centradas en el trabajo concreto y muy conocedoras de lo que tiene a su alrededor. Aquí no vale ni una operación de marketing ni un candidato estrella que aparece de la nada. Aquí el trabajo es de pico pala con el objetivo de ir deshaciendo esa mole que parece muy grande pero que tiene los pies de barro y es muy endeble.

Precisamente ese reconocimiento del arraigo era una cuestión que reclamaban ustedes a Sumar. También este domingo se han celebrado las elecciones en Cataluña donde los comunes, que es otra fuerza que tiene mucha autonomía dentro de Sumar y bastante presencia en el territorio ha bajado dos escaños.

Creo que la principal lección de las elecciones catalanas que podemos hacer es la buena noticia de que lo más previsible y probable es un tripartito, un tripartito que se dedique a hacer toda esa política social y de servicios públicos que hace 10 años que no ha sido el centro de la actividad de la Generalitat de Cataluña. El procés ha tenido muchos efectos como que no haya habido debate sobre los transportes públicos, sobre la Sanidad, sobre la Educación, que son las cosas para las que debería servir una comunidad o un gobierno autonómico, regional o territorial.

Sobre la primera pregunta. Nosotros hemos sido hasta ahora, y vamos a seguir siendo, una fuerza política generosa y sobre todo, responsable. Con humildad, pero también con certeza y con tranquilidad, puede defender lo que hemos estado haciendo en Madrid durante los últimos años y lo que queremos hacer. Nuestra principal prioridad es Madrid y va a seguir siéndolo. Desde ahí queremos aportar a un espacio confederal donde las distintas fuerzas políticas con arraigo territorial tengan capacidad de de generar un espacio más amplio. A la vez, lo otro más importante que está es el Gobierno desde el que se hacen políticas sociales de subida de los salarios, de bajada de los precios del alquiler, o sea, políticas sociales que de lo que importa. Nosotros vamos a aportar desde la autonomía de Más Madrid, desde el conocimiento de nuestro territorio y desde la defensa también de nuestro territorio a un espacio más grande que esperamos que siga creciendo.

El 9 de junio se celebran elecciones europeas. Todas las fuerzas que integran Sumar han tenido roces con la dirección de Yolanda Díaz por el encaje de las listas. Ustedes, por ejemplo, en las negociaciones fueron generosos y acabaron ocupando el puesto 5 para encajar a otras candidaturas. ¿Por qué cada vez que hay un proceso de negociación suele haber tantas tensiones¿ ¿Hay que afinar cosas en Sumar a partir del 10 de junio?

Que haya conflictos o tensiones en las negociaciones en normal. Creo que cuanta más capacidad de dirección y eso no es imposición, sino capacidad de generar horizontes se tenga, pues menores son los conflictos o las tensiones, porque más capacidad hay de entender al otro. El problema es cuando uno llega a una negociación pensando solo en lo suyo y por tanto, sin capacidad de mirar hacia alrededor. Eso es lo que ha generado las tensiones, porque no tienes ningún incentivo para preocuparte por lo que está pidiendo el otro y solo importa lo tuyo y creo que es una dinámica negativa.

Nosotros hemos hecho lo contrario. Ni éramos los únicos ni éramos lo más importante que había ahí y pensábamos que lo más importante es que saliera una candidatura lo más unida y lo más fuerte posible. Hemos sido generosos y responsables.

Una persona de izquierdas que en cualquier lugar de España lo que recibe es de su candidatura mensajes de luchas por el puesto, pues probablemente le apetezca menos salir a votar un 9 de junio. Si de lo que escucha hablar es de cuál es la propuesta para los jóvenes en Europa y los problemas de empleo que hay en nuestro país vinculados a los cambios industriales del continente europeo, pues a lo mejor le apetece más salir a votar

Hace falta responsabilidad por parte de todos los actores, hace falta conciencia del momento difícil en el que estamos. Las elecciones europeas no van a ser unas elecciones europeas que sean fáciles en el sentido de que grandísimas esperanzas de un rumbo progresista. No. Estamos en unas elecciones europeas, en las que la extrema derecha se juega importantes puestos en muchos países de la Unión Europea. La ultraderecha puede tener capacidad de incidir en las directivas europeas y en las políticas europeas, que después se trasladan casi directamente a los parlamentos nacionales. El 70% de la legislación española viene directamente de los acuerdos europeos. Es muy importante el quién hace acuerdos europeos. Si los hace alguien pensando en el cambio climático o alguien negando el cambio climático, por ejemplo.

Lo más importante para no perdernos en peleas de egos o de números es tener capacidad de levantar los ojos y de mirar un poco más allá. Yo estoy muy orgullosa de nuestra posición, porque creo que es lo que la gente estaba esperando y creo también que habrá que hacer otras reflexiones desde otros lugares.

¿Cómo ve usted a Andere Nieva, su candidata?

Es una mujer joven, muy preparada, como muchísimas jóvenes españolas, con formación académica, con experiencia profesional, que viene de estar trabajando en ONU Mujeres. Tiene mucha experiencia en el ámbito internacional y en la gestión de las políticas públicas.

Es una de las principales líderes de Más Madrid a nivel de juventud, que es también un espacio muy vivo y muy grande dentro de nuestra formación y ,por lo tanto, es aportación imprescindible en la campaña de las elecciones europeas. Estas elecciones hablan de presente, pero también del futuro de los jóvenes de Europa, que es de lo más importante, y de lo que tendríamos que estar hablando. No hay que caer en posiciones individualistas de todo es un desastre, hay guerra, cambio climático, calentamiento global, Ucrania, Oriente Medio... Ahí hay una respuesta individualista y hay que conectar con ese electorado joven y ayudarles a entender que hay alternativas que tienen que ver con responder colectivamente a los problemas.

Última pregunta. Hablaba de los pisos turísticos. Almeida anunció hace unas semanas una moratoria de pisos turísiticos. ¿Va a cambiar algo o es propaganda? Porque en los últimos días estamos viendo como fondos de inversión siguen comprando edificios para transformarlos en viviendas de uso turístico. Sin ir más lejos, este fin de semana hemos conocido que se quieren comprar dos edificios en Delicias, otro en Tirso de Molina y este lunes que la Gremial del Taxi va a vender su edificio para dedicarlo a este uso.

La moratoria es un chiste. El 99% de las viviendas turísticas que hoy prestan servicio en Madrid lo hace sin licencia. Nadie pide licencia y nadie controla que los pisos turísticos piden licencia para poder funcionar. Si yo mañana compro un local que había sido una peluquería y voy al Ayuntamiento y hago una declaración responsable y digo que en vez de ser una peluquería va a ser un bar, a los 2 días aparece por allí un técnico municipal y verifica que tengo que cumplir una lista de cosas y si no lo cumplo no me deja abrir el bar.

La inspección depende de para quién.

Cierto, también es verdad que hay quien tiene más capacidad y quien tiene menos capacidad para pasarse las licencias por ahí, pero lo normal es que uno tenga que pasar por un técnico municipal evalúe lo que cualquier persona hace en un local en Madrid. Pues eso no pasa con las viviendas turísticas. Si ahora abrimos Airbnb o cualquier aplicación de viviendas turísticas y vas a buscar las viviendas turísticas que hay en Madrid, a diferencia de lo que pasa si vas a otras capitales españolas o zonas donde se aplica la ley, pues tú vas a ver un montón de pisos que son ilegales, que no tienen licencia. ¿Si nadie pide licencia y nadie controla que se pidan licencias, qué más da que ahora no se otorguen licencias? Nadie pide licencias porque no hay nadie en la ventanilla de pedir licencias.

Los pisos turísticos son una realidad en muchísimos distritos de Madrid, en muchos barrios de Madrid, y son un problema para los vecino. Es que además, su presencia tiene efectos en que las precios suban, porque hay menos viviendas para alquilar a vecinos y más viviendas para alquilar a turistas. Almeida no ha hecho nada y ha dejado que este problema siga adelante. Eso no es ponerse de perfil, eso es trabajar para los fondos, trabajar para los multipropietarios y trabajar activamente para los que se están enriqueciendo a costa de los demás.