Roberto Sotomayor confiesa qué es lo que peor lleva de la política: seguro que no es lo que piensas

Roberto Sotomayor, candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid, se ha atrevido a juntarse con David Andújar para charlar con él en la sección Prohibido hablar de política de El HuffPost. Pero, sobre todo, se ha atrevido a hacerse dos tatuajes, pese al miedo a las agujas que tiene.

Y mientras se los hacía, el aspirante de la formación morada ha explicado qué es lo que más le gusta de la política —él es de profesión atleta— y qué es lo que menos.

"Estoy haciendo lo que me gusta", afirma al hablar sobre este asunto, "me gusta mucho el trato con la gente". "Disfruto más yendo por los barrios hablando con los vecinos y que me cuenten sus problemas que en un despacho preparando una entrevista", afirma.

Según Sotomayor, "la política tiene que ser eso" y es precisamente su "crítica a la clase política: que se tiran mucho tiempo en los despachos".

Cree el candidato de Podemos que en la política "hay mucho postureo". "Hay mucha gente que se tira mucho tiempo en el despacho y no sale a la calle. Entiendo que la política institucional tiene un rollo de postureo", se queja.

Y pone un ejemplo para dejar claro por qué piensa esto. "Cuando vas a una entrega de premios hay mucho postureo. Es lo que peor llevo, lo llevo fatal. Pero tengo que hacerlo, porque forma parte del juego, digamos".

Él, dice, prefiere "estar con la gente". "Ir a ver los negocios de la peña, el contacto de la gente día a día. Prefiero eso a lo otro. Pero bueno, hay que hacerlo", añade.