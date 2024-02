Yolanda Díaz rompe su silencio tres días después del batacazo de Sumar el 18-F

Tres días después de un sonado batacazo, Yolanda Díaz ha hecho balance público por los resultados de Sumar en las elecciones gallegas. En una breve conversación con los medios, la líder del partido ha admitido que "no han hecho bien las cosas colectivamente" en Galicia, pero que tras los malos resultados "más que nunca, se necesita Sumar y organización".

Sus palabras han llegado antes de la reunión del grupo parlamentario Sumar, la primera desde las elecciones gallegas del pasado domingo, Díaz ha hecho autocrítica en su primera aparición pública desde el 18-F, en línea con lo expresado por el portavoz Ernest Urtasun.

"No hemos conseguido lo que interesaba, que era el cambio político en Galicia. No solamente no conseguimos el cambio político sino que además, en votos absolutos, el PP los incrementó, lo que indica que no hemos hecho bien las cosas colectivamente y los resultados de Sumar Galicia no son buenos", ha dicho Díaz.

Sin embargo, estos malos resultados, ha asegurado, "evidencian" que "hay que lanzar el proyecto de Sumar", que tiene prevista su asamblea fundacional el próximo 23 de marzo.

Por ello, ha abundado, la lectura de las elecciones "es clara" y "más que nunca, se necesita Sumar y organización". "Ya lo sabíamos de antes, pero ahora lo tenemos ya constatado", ha indicado.

En la noche electoral, la candidatura encabezada por Marta Lois, exportavoz de Sumar en el Congreso, quedó en quinto lugar en número de votos, con apenas 28.171 papeletas y un 1,90% del total, muy lejos del necesario 5% para aspirar a entrar en la Xunta. Estos resultados dejaron a la formación de Yolanda Díaz por detrás, incluso, de Vox, que tampoco alcanzó el Parlamento, aunque se situó algo más de 4.000 votos por encima.

Sobre el impacto de las elecciones gallegas en la campaña de los comicios vascos y cómo encara Sumar esta cita con las urnas, ha señalado que su grupo "no decide desde Madrid".

Preguntada por la falta de preguntas en el Congreso de los Diputados, ha asegurado que el PP "ha decidido" hace meses no formularle preguntas y ha opinado que eso tiene que ver "con los datos económicos y laborales". "Ya le anticipo que los datos de paro en este mes avanzan muy positivamente", ha apuntado la también vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.