Acertijo del parentesco: ¿quién soy si tú eres mi hermano?

Los retos siempre hacen las delicias de las redes sociales y los acertijos no son una excepción. Adivinanzas o preguntas con juegos de palabras en los que haya que estrujarse los sesos hacen que los usuarios interaccionen y compartan sus diferentes respuestas.

En fin de semana, más a estas horas en las que se está de sobremesa o tumbado en el sofá reposando la comida, merece la pena detenerse un momento en un divertido pasatiempo para poner a prueba tu ingenio e inteligencia.

El que te proponemos hoy no es complicado, pero sí que tendrás que leerlo detenidamente si quieres dar con la respuesta acertada en el tiempo indicado. Solo son 10 segundos los que tienes para resolverlo.

El acertijo del parentesco

Tienes que descubrir qué parentesco tiene este personaje. ¿Estás preparado? El tiempo empieza a correr.

Acertijo del parentesco

¿Cuál es la solución del acertijo?

Y la respuesta del acertijo es...la hermana. Es un simple juego de palabras. Se refiere a ti como persona del género masculino y al advertirte que no puede ser tu hermano, la que te habla es una mujer, es decir, tu hermana.

¿Te ha gustado? ¿Lo has resuelto? Si no has podido dar con la respuesta acertada, tampoco te preocupes demasiado. Todo es práctica y seguro que el próximo lo aciertas enseguida. Hasta entonces, solo queda practicar. ¡Buena tarde de sábado!