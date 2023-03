Arabia Saudí e Israel se enamoran del español con 100 patentes

Antonio Rico Villena, una malagueño de 82 años, podría ser perfectamente uno de los mayores inventores de nuestro país, con más de 100 patentes a sus espaldas. Ha dedicado la mayor parte de su vida a la construcción, sector en el que ha elaborado la mayoría de esos inventos.

"No es que me dedique a pensar qué invento voy a hacer hoy. No es eso. Es que sobre la marcha, donde veo un problema, le doy una vueltecilla y le busco una solución, pero no de ahora, sino de niño. Esto es lo que me gusta y llevo haciendo desde los 10 años", ha contado Rico Villena, según ha publicado El Economista.

De esta forma, algunos de inventos están relacionados con el hormigón. Entre ellos destaca sus separadores para armaduras de hormigón para grandes obras civiles. Estos, además, se utilizan en todo el mundo, incluidos países como Arabia Saudí e Israel.

Rico Villena también inventó un dispositivo más limpio y económico para la fabricación de hormigón. Y en 2017 patentó una máquina para la auto-carga, fabricación y abastecimiento de hormigón.

También destaca su sistema mejorado de colocación de bloques y bovedillas para la formación de forjados, y sus patentes orientadas a la extracción de olores para inodoros.

Su último invento, además, podría reducir en un 50% el consumo de agua en l agricultura, lo que supondría un gran avance. "Ya existe el riego subterráneo, pero que se pueda localizar, porque esa pantalla que tiene es para poder localizar que está funcionando. Ya estamos ahorrando el 50% porque si regamos un día sí y otro no, aunque sea el mismo agua, pero ya tenemos el 50%", ha explicado el hombre en historiasdeluz.es.