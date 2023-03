Arrasa en TikTok al destapar lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid en la Puerta del Sol

Las obras de remodelación de la Puerta del Sol de Madrid siguen generando polémica en las redes sociales.

A las críticas en Twitter por la falta de árboles o por los fallos en el secado del cemento, se une ahora una nueva polémica: los bancos.

Todo por elementos poco visibles en ellos de los que se ha percatado el usuario de TikTok @viviendoenlacall3, que ha explicado por qué el Ayuntamiento de la capital los ha colocado ahí.

"Mirad, ¿veis estos bordillos? Pues estos bordillos, ¿veis que tienen aquí como unas moneditas?", dice señalando unos elementos metálicos de color dorado que están situados entre los distintos bloques de piedra que conforman los bancos. Señalando también los relieves en la piedra, este usuario explica su utilidad: "Esto de aquí y esto de aquí es para que los skaters —patinadores— no lo patinen. Se llaman stoppers, para que no jodan el granito y no lo patinen, porque es un bordillo precioso para patinarlo.

El vídeo, publicado este martes por la tarde, acumula en apenas medio día más de 270.000 visualizaciones, casi 20.000 'me gusta' y 470 'guardados'.

Consultadas por El HuffPost, fuentes del Área de Obras del Ayuntamiento de Madrid han confirmado que los elementos que señala este usuario están instalados justo para lo que indica: evitar que se patine sobre los bancos.