Arrestan al supuesto ganador del décimo de la lotería de Navidad que denunció que se lo robaron

Giro vertiginoso en el caso del vecino de Palma, Mohammed, de 50 años, que denunció el robo de un décimo de lotería del Sorteo Extraordinario de Navidad 2023 que estaba premiado. Supuestamente, era el propietario de un boleto en el que había recaído un total de 6.000 euros. Concretamente con el número 88.979.

Según el medio Última Hora, la Policía Nacional le ha detenido y ahora está acusado de los delitos de tentativa de estafa y denuncia falsa. Fue llamado a declarar en Jefatura en la mañana del jueves como detenido, pero se negó a hacerlo.

En este sentido, y según ha podido confirmar el citado medio con fuentes próximas al caso, la clave de la investigación estaba en las cámaras de vigilancia del punto de venta de lotería. En las imágenes se aprecia, sin posibilidad de duda, que la empleada cogió 14 décimos que le entregó el detenido. Trece de ellos son devueltos y el último se sella para entregarle los 20 euros que tenía de premio. Ese último décimo, ya pagado, se queda en el establecimiento.

Lo que había denunciado el arrestado

Asimismo, y también según recogió el citado medio, el vecino de Palma que ha sido arrestado por este caso había explicado que "el mes de noviembre compré dos décimos de Navidad y los junté con el resto de boletos que fui adquiriendo", pero "el día después del sorteo, tenía que ir al Arenal y me cogía de paso una administración que está en el centro de Palma".

"Hasta aquí todo normal", continuaba la explicación de Mohammed, para asegurar que "el problema fue cuando llegué al establecimiento, saqué los 14 décimos que llevaba y le dije que por favor mirara si me había tocado algo". Según su relato, "la mujer que me despachó me dijo que habían tocado 20 euros y me devolvió solo 12 boletos teóricamente no premiados. Ella se quedó el cupón premiado con 6.000 euros".

Además, aseguraba que "nada más salir, me llamaron para contarme que nos había tocado un quinto premio y en cuanto regresé a la administración, la mujer no sabía dónde meterse".