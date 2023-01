El sincero augurio de Bill Gates sobre el futuro del veganismo

El magnate y cofundador de Microsoft, Bill Gates, acostumbra a hacer predicciones de futuro sobre distintos temas de actualidad. En esta ocasión, ha sido preguntado en su sesión Ask Me Anything de Reddit por su opinión sobre el aumento del veganismo para tratar de recudir el impacto climático.

Gates también ha sido cuestionado por si se puede educar a la población a gran escala para que escojan esta opción.

El multimillonario ha confesado que no cree que la mayoría de la población se haga vegana para mejorar el clima: "Sería genial, pero no creo que la mayoría lo haga".

Sin embargo, Gates sí que ha mostrado su optimismo por las carnes de origen vegetal: "Hay empresas que fabrican carne de ternera de nuevas formas y también hay personas que trabajan con vacas reduciendo las emisiones de metano".

Finalmente, el magnate, que ha situado la innovación climática como una de las cuatro cosas que más le entusiasman para 2023, ha apuntado que una de las claves es lograr que los productos sostenibles sean atractivos y económicos para el gran público.

"La clave del clima es hacer que los productos limpios sean tan baratos como los productos contaminantes en todas las áreas de emisión: aviones, concreto, carne, etc.. Esta es la única forma en que podemos pedirle a todos los países del mundo que cambien. Si cuesta mucho más, no se conseguirá", ha afirmado.