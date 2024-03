Bloquean el premio de una ganadora de la lotería al sospechar que le toca muy a menudo

La Lotería Nacional de Reino Unido ha bloqueado el premio de una londinense por sospechar que le ha tocado demasiadas veces. Se ha abierto una investigación para descubrir si la alta frecuencia con la que gana premios tiene algo que ver con algún tipo de actividad fraudulenta.

Como recoge L'Independant, se llama Amelia Barnham y es jugadora habitual de la lotería. Concretamente, suele participar en el sorteo de Lotto, la lotería inglesa. Hace un mes compró un boleto de 1 libra esterlina, lo que viene a ser poco más de un euro. Y consiguió ganar 800 libras esterlinas, unos 936 euros.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Acudió a una oficina de correos, allí se pueden cobrar en Reino Unido, y su boleto fue rechazado. Tras varias explicaciones de los empleados, Barnham entendió que al cambiar de propietarios la empresa de lotería inglesa, ya no se pueden retirar premios en efectivo superiores a 500 libras.

Para poder retirar cantidades de entre 500 y 50.000 libras, los agraciados tienen que verificar su boleto a través de internet y enviárselo a la empresa responsable. Una vez verificado personalmente, se envía el dinero a la persona ganadora.

La londinense siguió todo este proceso pero, un mes después, no tiene respuesta por parte de la empresa de loterías. Y el motivo al respecto de esta demora no es otro que una investigación por ganar premios con demasiada frecuencia. "Me dijeron que era por la cantidad de veces que había ganado", explica.

Y asegura que "nunca volveré a comprar boletos si tengo este tipo de dificultades para obtener el premio que me corresponde".