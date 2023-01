Una catedrática de la UCM explica por qué Ayuso no puede recibir el título de alumna ilustre

El nombramiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como alumna ilustre de la Universidad Complutense sigue dando que hablar. Las comentarios y el rechazo a este título van desde asociaciones hasta los propios catedráticos.

Eva Aladro, catedrática de Ciencias de la Información, afirmó este lunes en Más Vale Tarde que la decisión fue cosa del recto y no algo consensuado: "Nos llegó ya hecho y no hemos podido decidirlo en la junta de la facultad, que es lo que hacemos con los alumnos ilustres".

Aunque con sus protestas no hayan podido dar la vuelta a la decisión, Aladro reconoció que sí que sirvió para dar a conocer que había posturas distintas a la del rector.

"No toda la comunidad universitaria aplaude este nombramiento y hay mucha gente en contra. Tenemos a 150 científicos experimentales diciendo que es una barbaridad premiar declaraciones negacionistas del cambio climático", describió la catedrática, que apuntó que una distinción de este tipo sin el apoyo unánime de la comunidad universitaria no es una distinción.

Además, también contestó a Ayuso, que se defendió diciendo que ella no tiene nada que ver con el nombramiento y que es una decisión de la UCM. También reconoció que no se lo habían concedido por sus méritos académicos.

"Va simplemente porque hoy soy la presidenta de todos los madrileños porque así lo han querido las urnas", indicó, antes de decir que los que lo critican se retratan solos.

Aladro apuntó que su malestar no tiene nada que ver con la política: "Nosotros valoramos las carreras académicas si son ilustres o no. No hay sectarismo. No vamos contra la persona de la presidenta, vamos contra la figura, contra los médicos académicos, que no tiene para ser ilustre".

"Porque haya estado cinco años en la facultad no se da este título, si no tendríamos que dárselo a todo el mundo", zanjó.