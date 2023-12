De Málaga para el mundo: Mari Roldán, la española que pinta obras de arte en los billetes

Estar en una cafetería de Málaga, Granada o en una tienda de París, ir a pagar y que el cambio sea un billete de 5, 10 o 20 euros. A priori todo parece algo rutinario, pero Mari Roldán, una joven malagueña de 29 años, ha conseguido que esa acción tan simple se convierta en algo extraordinario pudiendo llegar a ser mucho más valiosa.

Con Lana del Rey o Ludovico sonando de fondo, un jarrón de flores en su mesa y varias velas ambientando su estudio, Roldán lleva desde 2017 poniendo a la circulación dinero convertido en obras de arte. Esta andaluza se dedica básicamente a pintar cuadros famosos o dibujos sobre monedas y billetes con los que luego compra algún producto para que circule y vaya cambiando de manos viajando así por el mundo.

Aunque la mayoría de los 150 billetes que ha puesto en circulación no sabe de su paradero, el pasado mes de noviembre le comunicaron que uno de ellos había llegado hasta Francia. Ella lo había usado en una cafetería de Granada en 2020 y, tres años después, una mujer le había dicho que se lo habían dado en una tienda de souvenirs en París.

“Estoy muy contenta porque no me esperaba que llegasen tan lejos. Directamente me dicen que se lo van a quedar y por eso a veces uso billetes grandes (ha llegado hasta utilizar de 100 euros) para que se lo piensen y no se lo vayan a quedar”, comenta Roldán, que sigue dando las gracias por poder vivir de lo que siempre había querido.

Su vocación por ser artista le viene casi en la sangre. Desde pequeña, relata, pintaba en todos los sitios y a prácticamente a todo lo que se movía. Además y viendo su pasión por el arte, sus padres le regalaban un calendario artístico para que cada año eligiera un pintor diferente, aunque nunca se podía esperar que fuera a llegar a ser su trabajo.

"En un principio pensé en ser azafata de vuelo, porque me encanta viajar, pero como tengo tatuajes me dijeron que no podía. Valoré otras opciones como ser tatuadora, aunque al final tuve esta idea de pintar billetes y pagar con ellos. Lo hice porque como no podía viajar por el tema de azafata, quería que una parte de mí siempre lo hiciera”, explica Roldán, que confiesa a que siempre ha hecho un aprendizaje autodidacta sin ir a clases o estudiar bellas artes.

Mari Roldán pintando en una cafetería. Mari Roldán

Tras consultar con un abogado a ver si esto lo podía llevar a cabo, comprobó que sí. “Me dijo que serían legales siempre y cuando no pintara más del 50% del billete y no tapase el número de serie, aunque una vez me dijeron que no me lo aceptaban por si acaso”, indica esta malagueña, que lleva desde 2015 recreando obras.

Con todo bajo ya control, se puso manos a la obra.

La Creación de Adán, como origen de todo

En 2017 fue cuando Roldán pintó con un bolígrafo sobre un billete de 10 euros la obra de La Creación de Adán, de Michelangelo, y la utilizó para comprar en una cafetería en la que los trabajadores no se dieron ni cuenta del detalle.

Ese fue el primer paso público de una carrera meteórica y exponencial que vio como a los tres meses un vídeo suyo de un billete de 20 euros con El Verso de Hayet se hacía viral empezaba a despegar sin frenos. Gracias a las redes sociales, especialmente TikTok, donde suma más de 330.000 seguidores en su cuenta @soymariroldan, ya puede decir que se dedica exclusivamente a ello.

Roldán, que tarda unos dos o tres días por cada recreación, acepta encargos que la gente le hace a través de su página web. Cuando se viraliza algún vídeo de sus obras (alguna hasta ha llegado a tener 13 millones de reproducciones), las peticiones de compra se multiplican.

La obra 'Muchacha con guantes', de Tamara de Lempicka, sobre un billete de 100 euros. Mari Roldán

“Tengo los que salen en la web y si son obras de arte sí acepto personalizados, aunque muchos me escriben por el tema de retratos, pero al ser un tamaño muy pequeño es imposible. Solo acepto obras de arte, pero si me comentan que quieren una concreta y veo que se puede y está dentro de mi estilo lo acepto sin problema”, informa Roldán, que tiene como referentes a artistas como Sargent, Soroya o Monet.

Aunque por encima de todos ellos destaca la figura de Vincent Van Gogh: “Me inspira muchísimo, es mi favorito. Gracias a él en parte me estoy dedicando a esto y que él no haya podido vivir de sus pinturas y yo sí me parece muy fuerte. Lo pienso mucho, soy muy afortunada”.

Hasta se fue a Zundert, su pueblo natal en Países Bajos, para poner un billete con su obra en circulación, aunque de momento nadie le ha escrito, así que piensa que alguien se lo habrá quedado.

La obra de Lirios, de Van Gogh, sobre un billete de 50 euros. Mari Roldán

“Un poco especial sí me siento”

Gente que pinte billetes y los saque a circulación, si hay más ejemplos en el mundo, probablemente hayan empezado después de Roldán. Cuando ella comenzó no había constancia de que alguien lo hiciera.

Por ello, aunque con la modestia que la caracteriza, define su arte como “especial”. “Sé que hay gente que se ha inspirado en mí para pintar billetes, pero que los pongan en circulación no conozco a nadie, así que puedo decir que sí que me parece como especial”, argumenta Roldán.

“Me inspiro mucho en otros artistas y al ver que otros se inspiran en mí es como que todo sigue fluyendo. Tú te inspiras en alguien para hacer otra cosa y a lo mejor alguien se inspira en ti para hacer otra cosa nueva. Es un círculo”, añade.

Además, avanza que para expandir su arte, además de a Países Bajos, también ha ido este año a Italia y piensa en un viaje a lo grande: a Nueva York. “Ahí todo se magnifica y me gustaría hacerlo”, subraya Roldán, que sueña con volver a exponer en diferentes ciudades (ya estuvo en Madrid en una feria de arte), así como hacer cuadros y pintar sus propias obras.

De momento, ya hay gente que compra sus pinturas y sus trabajos, además de por lo bonito que son, por si en un futuro su trabajo se revaloriza y quién sabe si acaba valiendo mucho más.