El acertijo que ha vencido a los estudiantes de Harvard

Los estudiantes de Harvard siempre han representado a la élite de todos los alumnos universitarios del mundo. La entrada en la prestigiosa universidad está reservada a las mentes más brillantes de la Tierra. Por supuesto, tampoco les faltan las horas de estudio.

El imaginario colectivo ve a los matriculados en esta facultad como futuros 'Einsteins', capaces de resolver ecuaciones de los más complejas, dar con curas a enfermedades graves o hacer artículos dignos de un premio Pullitzer. Pero la realidad es que este acertijo se les ha resistido.

¿Es tan complejo? No, incluso un niño es capaz de resolverlo. ¡Vamos con ello!

El acertijo que se les ha resistido a los estudiantes de Harvard

"Blanqueo a los osos polares y te haré llorar. Hago que los chicos tengan que ir al baño y que las chicas se peinen. Hago que los famosos parezcan estúpidos y que la gente normal parezca famosa. Vuelvo los crepes marrones y hago burbujear su champán. Si me aprieta, explotaré. Si me mira, explotará. Dime, ¿puedes resolver esta adivinanza?".

En un primer momento te puedes quejar a cuadros. Léelo de nuevo con calma. El reloj empieza a correr. ¡Tic, tac!

Y la solución es

Ya se ha acabado el tiempo. ¿Lo has podido resolver? ¿No? Pues si respondes precisamente no, acabas de dar con la solución. La respuesta es simplemente no, de ahí que hasta un niño pequeño sea capaz de resolverlo, es lo primero que se le va a venir a la cabeza.

Con su inocencia, dan en la diana, mientras que los estudiantes de Harvard intentan buscar una lógica a todo este enunciado. Y es que, como en muchas otras de la vida, la solución es más sencilla de lo que pensamos. ¡Nos leemos en el próximo acertijo!