El aviso de la Guardia Civil si vas a Portugal que no puedes dejar de atender

Esta semana, del 1 al 6 de agosto, Portugal acoge la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), en la que se darán cita católicos de todo el mundo, un evento al que acudirá incluso el papa Francisco. Con motivo de esta convocatoria, se espera una afluencia formidable de público, que se calcula en un millón de personas, por lo que la seguridad, las comunicaciones y la información son claves en estos días. Más aún en España, país vecino, compañero de península y lugar de escala para muchos de los asistentes a la cita.

Por eso, la Guardia Civil ha lanzado en sus redes sociales un aviso importante que no se puede desatender si pretendemos visitar Portugal en estos días. El Instituto Armado ha escrito: "Recordamos a los ciudadanos españoles que visiten Portugal durante la primera semana de agosto que lleven el DNI. La Guardia Nacional Republicana (que es el cuerpo de gendarmería nacional luso) va a realizar controles selectivos en las inmediaciones de los pasos fronterizos con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud y la visita del papa".

La Ley de Seguridad Ciudadana contempla en su artículo 9.2 que es obligatorio mostrar el documento de identidad cuando un agente nos lo requiera. Lo cierto es que no llevarlo no implica sanción alguna y, en el caso de que los agentes nos lo soliciten y no lo llevemos, lo más seguro es que tengamos que acompañarles a comisaría para poder proceder a identificarnos.

Si fuera de nuestras fronteras nos solicitan nuestra identificación, lo mejor es llevar con nosotros un documento que nos identifique y que esté en vigor. Dentro de la Unión Europea no es necesario el pasaporte para poder movernos de un país a otro, también ocurre dentro del Espacio Schengen, pero, pese a ello, siempre es necesario viajar con un documento oficial en el que se nos pueda identificar correctamente.

Dispositivo especial

La cita de estos Jovenes es considerada de los principales acontecimientos de la Iglesia Católica, que ponen a Francisco en estrecho contacto con jóvenes. Los chicos viajan de todas partes del mundo con aire festivo para participar en diversas actividades y rezos. Jorge Bergoglio llegará a Portugal el miércoles para una maratoniana estancia, con varios actos diarios hasta el domingo que viene.

La semana gira en torno a una serie de actos culturales, espirituales y festivos, desde conciertos a debates, misas y vigilias.

La Guardia Civil, aparte de su aviso en redes, participa en el dispositivo de seguridad con motivo de la Jornada y ha aumentado también su vigilancia fronteriza en las provincias limítrofes tanto con Portugal como con Francia.

La colaboración española en el despliegue policial que lidera la Guarda Nacional Republicana portuguesa ayudará a garantizar la seguridad vial y el control del tránsito, ha asegurado la Guardia Civil.

En concreto, desde el 25 de julio se han establecido controles móviles mixtos y patrullas marítimas en los ríos Guadiana y Miño, entre otras medidas de vigilancia, añaden fuentes del instituto armado.

España también ha colaborado con Portugal en la obtención de información previa sobre el desplazamiento de convoyes de vehículos, trenes y autobuses para particulares y grupos organizados, al ser un país de tránsito por vía terrestre y de llegada por vía aérea de miles de peregrinos europeos e internacionales, principalmente venidos de Sudamérica.

Además, la Guardia Civil participará con diversas capacidades policiales (patrullas mixtas, escuadrón de caballería, equipos don-antidron, equipos TEDAX y de subsuelo, equipos PEGASO y la Oficina Móvil de Atención al Peregrino) en el refuerzo del dispositivo de seguridad en el santuario de Fátima, donde el papa Francisco acudirá el sábado.

La presencia confirmada de Francisco implicará la participación de más un millón y medio de peregrinos, entre los que se espera que los españoles sean de los más numerosos.

El instituto armado español ya formó parte los pasados 12 y 13 de mayo del refuerzo del dispositivo de seguridad portugués para una peregrinación segura al santuario de Fátima, con una afluencia estimada en unos 300.000 asistentes.

El fin de semana será el momento de mayor despliegue policial, que comenzará a replegarse el lunes con la reducción de los controles móviles y las patrullas marítimas, o la finalización de la vigilancia fronteriza entre España y Francia en Irún y La Jonquera.