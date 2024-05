Esto es lo que tienes que responder si te preguntan si quieres copia, según el Banco de España

Cada vez más son más frecuentes los fraudes en las compras online. Se estima que del total representan el 80% frente al 20% de estafas de compras físicas. En total, son casi un millón el total los fraudes que se cometen al año en España a través de tarjetas de crédito o débito.

En un momento en el que el 'ecommerce' gana cada vez más terreno al comercio físico, las formas de pago que más están creciendo son Bizum y Paypal, que terminan con el tradicional ticket, algo que supone un riesgo para el consumidor, ya que podría haber algún error en el cobro en la cuenta bancaria y pasar desapercibido, según Noticias Trabajo.

El Banco de España ha ofrecido una serie de consejos para evitar que seamos víctimas de este tipo de fraudes cuando pagamos en algún comercio. Lo primero es que, al pagar, debemos comprobar que el cargo es correcto en la terminal de punto de venta (TPV) o revisar mediante la firma online.

La segunda forma es pedir copia del resguardo que saque la TPV o el recibo online, tal y como lo ha indicado el Banco de España. La próxima vez debemos asegurar que la cantidad es la adecuada y pedir copia del recibo.

Además, hay que tener en cuenta que las operaciones de menos de 50 euros no exigen poner el PIN, y sin el resguardo no podremos comprobar que la cantidad sea la correcta hasta que no abramos la aplicación de nuestro banco.