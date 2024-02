El campo exhibe su fuerza al margen de las organizaciones agrarias y toma Madrid sobre los tractores

Estaba previsto que unos 500 tractores y unos 5.000 agricultores a pie accediesen hoy al centro de Madrid para manifestarse frente al Ministerio de Agricultura. Sin embargo, se han superado todas las expectativas y los tractores han invadido las principales arterias de la capital, agolpándose en la conocida Puerta de Alcalá. De hecho, 150 vehículos agrarios se han quedado a las puertas por superar el cupo establecido, según datos de EFE y Europa Press.

La gran mayoría de los manifestantes han permanecido frente al emblemático monumento durante casi toda la mañana. Alegaban que no se moverían hasta que no se dejase acceder a todos los tractoristas que permanecían inmovilizados en los municipios aledaños a la capital. Sin embargo, cuando el reloj se acercaba a las 14:00 horas han tomado la decisión de iniciar la marcha hasta Atocha.

Pero, al tratar de acceder hacia Cibeles, la Policía Nacional se ha visto obligada a cortarles el paso. Y ahí es cuando han comenzado los momentos de tensión, pese a la paz que ha reinado durante toda la jornada. Dos vehículos de la unidad de antidisturbios se han colocado en medio de los carriles para impedir que los tractores continuasen la marcha y algunos de los manifestantes se han rebelado contra ellos, sin incidentes reseñables.

Esta situación apenas ha durado unos pocos minutos, ya que los manifestantes han decidido acatar las normas y continuar con el recorrido que se había fijado inicialmente: la calle Alfonso XII. La Policía Nacional ha levantado el cordón y los agricultores han recibido la noticia entre vítores y aplausos. Se ha restablecido la marcha y los primeros en salir han sido varios tractores y cientos de personas a pie, todos ellos de forma tranquila.

Pese a que la Policía había advertido que no iban a dejar acceder a los tractores a la zona del Ministerio de Agricultura, alrededor de las 15:00 horas se han vivido momentos de tensión en los que, incluso, han volado latas de cerveza. Varios manifestantes se han abalanzado sobre los agentes, que no han cargado contra ellos, y al final se ha abierto el paso. Así que los tractores se dirigen ya hacia Atocha.

No obstante, han advertido que no se irán de la ciudad hasta que haya entrado hasta el último tractor. "Quieren que entren 500 tractores, pero no estamos dispuestos a dejar a los otros 900 en la entrada de Madrid, que están retenidos y vamos a esperarles hasta que entren. Hoy es un día de fiesta para los agricultores, pero estamos muy cabreados porque no les dejan entrar", ha advertido el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press.

Ambiente festivo y "exposición de vehículos"

El ambiente que ha reinado durante toda la mañana es de festividad y lo que se ha podido ver, tanto en la Puerta de Alcalá como en la zona de O'Donell, ha sido prácticamente una exposición de vehículos agrícolas. Llegados de todos los puntos de España y con todo tipo de tractores -modernos y más tradicionales- han mantenido la calma a la espera de que las fuerzas y cuerpos de seguridad dejaran acceder al resto de sus compañeros.

Reclaman, sobre todo, que se les escuche y quieren que se tomen en consideración sus peticiones: luchar contra las cláusulas espejo de terceros países o el fin a la excesiva burocracia. Además, muchos de los agricultores han comentado a El HuffPost que "se manifiestan individualmente porque no confían en las organizaciones agrarias, a las que catalogan de "sindicatos politizados".

Durante las movilizaciones han destacado también las banderas de España y los cánticos contra el Gobierno y contra la prensa española, a la que algunos de los que se encontraban frente al Ministerio de Agricultura consideran "manipuladora".

"Queremos que nos dejen trabajar como hemos hecho toda la vida"

El HuffPost está viviendo en primera persona la protesta de los agricultores en Madrid. Allí hemos tenido la oportunidad de hablar con varios de los manifestantes, que destacan que su presencia en la capital tiene que ver con hacerse oír. "Queremos que nos dejen trabajar como hemos hecho toda la vida", dice una mujer desde su tractor. Sin embargo, cree que la protesta de hoy "no servirá de nada" porque "ni siquiera el ministro nos quiere recibir".

Eloy y Carlos, dos jóvenes agricultores, han explicado que han llegado a Madrid a reivindicar que "en la Unión Europea se exijan las mismas condiciones a los productos importados que a los que se producen aquí" y "que se pongan controles a los intermediarios para que no se aprovechen de los beneficios de los agricultores". Aseguran que nunca se han manifestado a nivel nacional y "entendemos que esto es un aviso para el Gobierno para que sepan que esto va a ser diario si siguen con las restricciones".