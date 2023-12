Escándalo en el cuerpo de bomberos por el soplo del jefe en un examen

La filtración en un examen de la oposición de bomberos de la CPEI ha terminado por instruirse ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. El juzgado ha dictado un auto en el que confirma que se intenta determinar si se filtró el examen y se centra en un jefe de parque y en el representante del sindicato SIP.

Se cree que estas dos personas que están siendo investigada pudieron haber ayudado a algunos de los aspirantes, según los indicios recabados. El mismo auto ha archivado la causa abierta contra los tres opositores que fueron detenidos y también con respecto al responsable del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Badajoz, que no fue arrestado, pero sí estaba investigado, según Hoy.

El juzgado no perseguirá a los tres opositores porque, en su condición de aspirantes a la plaza, "no tenían el deber de guardar secreto y ni siquiera conocían si las respuestas eran o no correctas", mientras que del gerente del servicio se afirma que "no existen indicios de criminalidad suficientes de su participación en los hechos denunciados".

La responsabilidad podría recaer sobre las dos personas sobre las que se centran las diligencias previas. Por una parte, J.D.D. en su condición de jefe de un parque de bomberos de la provincia de Badajoz, y por otra, en J.L.A.T. como delegado responsable del sindicato SIP en el CPEI.

El número de preguntas que se filtraron ascienden a 20 y en este examen se ofertaban 35 plazas. Los dos sospechosos podrían ser responsables de un delito de revelación de secretos consistente en filtrar el examen a los bomberos interinos que participaban en esa oposición el día 22 de mayo de 2021, a la que se presentaron 500 aspirantes.

Los indicios se derivan de las diligencias probatorias practicadas, fundamentalmente de las averiguaciones realizadas por la Policía Nacional y de las declaraciones realizadas por los investigados y los testigos.

Un segundo auto del juzgado instrucción apunta que sobre las diligencias llevadas a cabo tampoco aconsejan mantener en la lista de investigados a J.M.M., quien formó parte del tribunal. Una de las acusaciones ha recurrido ante la Audiencia con la intención de que se mantengan en la causa a J.M.M.

El abogado, Raúl Montaño ha llevado la defensa del gerente del CPEI quien ha valorado positivamente el contenido del auto. "Mi representado ha sido investigado por manifestaciones en su contra debidas al cargo que ostenta, las cuales no han podido mantenerse con la firmeza necesaria para que prosiga la investigación contra él".