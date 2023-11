Estas palabras en español no tienen traducción al inglés 

La riqueza del español se deja ver en el amplio vocabulario y la amplitud literaria del mismo. Autores como Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez o Camilo José Cela, todos ellos galardonados con el Premio Nobel, confirieron a este idioma en sus obras la categoría que se merece.

Y es que en novelas de reconocido prestigio, la labor de la traducción es básica para llegar a un mayor número de lectores. Estos trabajadores, al traducir libros en español al inglés, quizás se hayan encontrado con algunas de las palabras que no tienen traducción a este último idioma.

No obstante, este hecho no es exclusivo del español. De hecho también sucede a la inversa: hay palabras en inglés que no tienen traducción en castellano.

Palabras en español sin traducción al inglés