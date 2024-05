Estas son las consecuencias de la crisis diplomática para los residentes argentinos y españoles

Argentina es el país en el que más personas con nacionalidad española residen, con un total de 482.176 en 2023, según los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE). Y esto supone el 16,57% del total de españoles en el extranjero. Por su parte, 97.257 argentinos viven en España, atendiendo al INE.

Y muchos de los residentes españoles en Argentina y residentes argentinos en España han mostrado en redes sociales su preocupación por la incipiente crisis diplomática entre los dos países. Pero lo primero que hay que tener claro es que el hecho de que España haya decidido retirar a la embajadora en Buenos aires no significa romper relaciones diplomáticas, tal y como confirma Enrique Conde Belmonte, doctor en Derecho y profesor de Derecho Internacional en la Universidad Complutense de Madrid, a El HuffPost.

"Es muy improbable por parte del Gobierno español que haya una ruptura de relaciones diplomáticas. El Ministerio de Asuntos Exteriores y nuestra diplomacia son súper comedidos, súper profesionales y de un nivel excepcional", asegura Conde. Además, teniendo en cuenta que España es el principal inversor económico de Argentina, la ruptura de relaciones diplomáticas sería una decisión cuestionable porque el país gobernado por Milei "estaría infinitamente más perjudicado en este caso porque España invierte en Argentina, pero Argentina no invierne al mismo nivel en España".

"Argentina estaría infinitamente más perjudicada porque España invierte en Argentina, pero Argentina no invierne al mismo nivel en España" Enrique Conde Belmonte, doctor en Derecho y profesor de Derecho Internacional en la UCM.

Retirar al embajador es el paso previo a una ruptura de relaciones diplomáticas y suele ser una medida temporal para que las cosas se enfríen y vuelvan, poco a poco, a la normalidad. "No significa que España deje de cumplir sus obligaciones con Argentina y la Comunidad Internacional y viceversa", explica, sino que es un método habitual de reproche "frecuente, pero grave, que llevan a cabo los estados cuando quieren elevar el nivel de protesta pero mantener las cosas bajo control". Y, de hecho, esto no afecta al trabajo de relaciones diplomáticas entre ambos estados.

En qué situación quedan los argentinos en España y los españoles en Argentina



Una ruptura de relaciones diplomáticas supone que ambos estados dejan de mantener relaciones directas y cierran el canal de comunicación entre ellos. Sin embargo, existen tratados internacionales que, en estos casos, suelen seguir vigentes, al igual que sucedería con las obligaciones internacionales, y en el caso de España y Argentina hay cientos porque son dos países que han estado históricamente unidos. "Normalmente cuando existe algún tipo de derecho de protección o de posible vulneración para los ciudadanos, este tipo de actos suelen mantenerse", asevera el doctor en Derecho

La ruptura de relaciones diplomáticas para los argentinos residentes en España no supondría muchos problemas porque no se les expulsaría del territorio, pese a que la embajada permanecería cerrada de forma temporal. "La determinación de residencia en tema de visados no está marcado solo por las autoridades españolas, sino que es un tema que vincula al Derecho de la Unión Europea".

En este caso, la solución sería acudir a otro consulado o a otra embajada, puesto que "cualquier ciudadano argentino que tenga residencia permanente o visado en España también tiene derecho a circular y establecerse libremente en cualquier otro país de la Unión Europea". Así que en la peor de las situaciones habría solución para todos ellos.

"Cualquier ciudadano argentino que tenga residencia permanente o visado en España también tiene derecho a circular y establecerse libremente en cualquier otro país de la Unión Europea" Enrique Conde Belmonte, doctor en Derecho y profesor de Derecho Internacional en la UCM.

El caso de los españoles residentes en Argentina sería más complicado "no tanto por el Derecho Internacional, porque actuaría en reciprocidad entre ambos, sino por la situación en la que se encuentra ahora Argentina tras el ascenso al poder de Milei". Los españoles saldrían perjudicados pero hasta que no se produzca una ruptura de relaciones diplomáticas oficial, la embajada y los consulados seguirán funcionando con normalidad.

Si llegase la situación en la que Argentina decidiese no respetar los derechos de los españoles que se encuentran en su territorio tendrían que actuar los consulados de España en Argentina que "pueden seguir funcionando para proteger los intereses de los españoles", apostilla Conde.