Este es el nuevo dispositivo aéreo que jubila al Pegasus para multar a los conductores

Europa Press via Getty Images

La Dirección General de Tráfico sigue innovando para vigilar las carreteras y para multar a los conductores que no cumplan con las normas de seguridad vial. Los 'temidos' radares ya forman parte de nuestro día a día y la flota de helicópteros Pegasus, que está compuesta por 13 unidades, ha servido en estos últimos años para detectar numerosas infracciones al volante.

Los Pegasus son capaces de conocer si se hace un uso indebido del cinturón de seguridad o se utiliza el teléfono móvil mientras se conduce. Anualmente, según el departamento dependiente del Ministerio del Interior, este tipo de equipos realizan más de 3,000 horas de operaciones, identificando aproximadamente 20.000 violaciones a las normativas de seguridad vial vigentes en el ordenamiento jurídico español.

Diez de estos helicópteros disponen para ello de dos cámaras de alta capacidad; una panorámica y otra de teleobjetivo, que permiten identificar las matrículas a una altura máxima de 300 metros. Además, también cuentan con un sistema de GPS y un telémetro láser que calcula la distancia al vehículo y la velocidad media en intervalos de tres segundos. Muchos conductores tienen completamente estudiado a los helicópteros Pegasus, y saben que sólo opera en la Península (no vuelan ni en Baleares ni en Canarias) y no pueden 'multar' de noche al no tener infrarrojos.

Dron de la DGT

Ahora, sin embargo, los cielos tienen nuevos vigilantes. El mantenimiento de los Pegasus es costoso y la DGT ya baraja sustituirlos por otro sistema de menor tamaño y con un coste mucho menor. De momento, desde agosto de 2019 ya están operando 39 drones por la geografía española (excepto en Cataluña y País Vasco) para detectar infractores.

La altitud operativa estos drones es de hasta 120 metros, tienen una autonomía de 20 minutos, un radio de acción de 500 metros y equipan cámaras de alta definición con un alcance de visión de hasta 7 kilómetros. Hasta ahora, no podían denunciar el exceso de velocidad, pero sí el uso indebido del teléfono móvil, no llevar puesto el cinturón de seguridad, saltarse un stop o realizar adelantamientos incorrectos.

Además de ser más baratos, son más sencillos de manejar y no ponen en riesgo al piloto que va dentro en el caso de los helicópteros. Sin embargo, la DGT aún ha de definir una fecha de transición completa de helicópteros a drones porque no es un método todavía infalible.

El Sindicato Independiente de Trabajadores y Empleados de Baleares (el Siteib) ha denunciado recientemente que la DGT está multando con drones a conductores de la EMT (Empresa Municipal de Transportes) por no llevar puesto el cinturón de seguridad al volante, cuando estos medios de transporte no disponen de este elemento de seguridad y por tanto están exentos de ponérselo. Muchos de los conductores han sido multados con 200 euros y retirada de cuatro puntos del carnet de conducir.