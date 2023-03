"Genios de la arquitectura": el hilo con las 'chapuzas' más locas vistas en la Red

¿A quién no le ha ocurrido estar paseando por una calle cualquier o ir mirando por la ventanilla del coche el paisaje y de repente encontrarse con una casa o edificio que llama la atención en gran medida? No porque sea excepcionalmente bella o se trate de una auténtica obra de arquitectura, todo lo contrario. A menudo nos topamos con 'chapuzas' que serían impensables de no tenerlas frente a uno.

En este sentido, el hilo de un usuario de Twitter sobre este asunto está arrasando en la red. Se trata de la recopilación que han realizado desde la cuenta @DR_JohnSmith_ bajo el título (irónico) de 'Hilo sobre genios de la arquitectura'. Con más de 26.500 'me gusta' y 4.000 retuits, esta serie de publicaciones muestra auténticas locuras que, con toda probabilidad, horrorizarían a cualquier arquitecto o albañil.

Cada una de las publicaciones del hilo está acompañada de una suerte de comentario jocoso en el que tampoco se escapan los guiños políticos a la hora de formular comparaciones. Se puede ver desde escaleras cuyo final es... otra escalera a un garaje que no está a ras de suelo, pero cuenta con acceso peatonal.

Hay 'inventos' de la talla de una ventana cuya persiana se abre desde fuera a muebles tan encajados en la pared que no pueden ni abrirse. Eso sin contar con un auténtico abanico de posibilidades para colocar (mal) un radiador en un hogar. Estas son las 'chapuzas' del hilo, una a una.