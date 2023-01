Joana Sanz, mujer de Dani Alves: "He perdido los únicos dos pilares de mi vida"

El exjugador del Barça Dani Alves ingresó este viernes en prisión sin fianza acusado de agredir sexualmente a una mujer en los baños de una discoteca de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre. Según informaron fuentes judiciales, la titular del Juzgado de instrucción número 15 de Barcelona aceptó la petición de la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la denunciante y envió a prisión al futbolista.

Tras los hechos ocurridos, en los que una mujer aseguró a los Mossos d'Esquadra que el brasileño le había realizado "tocamientos" sin su permiso, se formalizó la denuncia en la mañana del día dos de enero.

Tras esta noticia, los medios de comunicación se han apostado a las puertas de su domicilio en busca de la reacción de su mujer, Joana Sanz. La modelo e influencer lo ha hecho finalmente a través de las redes sociales con un mensaje directo hacia la prensa.

"Pido por favor a los medios de comunicación que están fuera de mi casa que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido", ha asegurado en una story en su cuenta de Instagram.

Además, ha añadido: "He perdido los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno. Gracias".