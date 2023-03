Joaquín Prat estalla contra la profesora que pide eliminar el Día del Padre: "Nos volvemos gilipollas"

Joaquín Prat ha explotado este jueves en "El Programa de Ana Rosa" después de escuchar a una supuesta profesora pedir que se cambie el día del Padre por el 'Día de la Persona Especial'. El copresentador del espacio matinal de Telecinco no se ha mordido la lengua al calificar de "gilipollas" la propuesta de esta maestra a los padres de los alumnos que tiene en su clase.

"El país en el que me he criado siempre ha celebrado el Día de San José como el día del padre. Aunque es verdad que de un tiempo a esta parte en algunos centros no se fomenta mucho la celebración de este día para que no se creen diferencias entre familias", ha comenzado diciendo Joaquín Prat. Después, ha mostrado a la audiencia el audio de la supuesta profesora pidiendo a los padres de los niños que cambien ese día por el de la 'persona especial'. "Hay muchos tipos de familia. Monoparentales, dos madres, dos papás... Así que vamos a celebrar el día de la persona especial. A ver si me podéis traer una foto de la familia, del primo Jaime, de los abuelos, la familia entera...", se oye en el audio.

La grabación ha provocado la sorpresa entre los colaboradores del programa y de la propia Ana Rosa, que se ha llevado las manos a la cabeza. "Este audio refleja lo gilipollas que nos estamos volviendo", aseguraba Joaquín Prat. Además, el presentador asegura que los niños tienen "normalizadas" estas situaciones y que no se debería tanto proteger el lenguaje que se emplea con ellos.

Bertín Osborne también entra en colera contra la maestra

Sobre este audio también ha opinado otro rostro muy vinculado a Mediaset: Bertín Osborne. El cantante y comunicador ha dicho, directamente, que la profesora "está loca" al proponer este cambio. “Estoy que me subo por las paredes. Me acaban de mandar un audio de una señora que por lo visto es profesora de un colegio de Jerez. Lamentablemente, tiene que ser Jerez… Le dice a sus alumnos que no se puede celebrar el Día del Padre porque ahora las familias españolas son de otra manera. Tienen que celebrar el ‘Día de la Persona Especial’. Pero, vamos a ver, ¿quién es esta loca? ¿De qué manicomio se ha escapado? Porque no la habrán soltado…”, ha dicho en Instagram.

Unas palabras que ha apoyado su propia hija, Alejandra Osborne, al escribir a modo de comentario: “Papá, ¡qué razón tienes! Por ejemplo, mi hijo no entiende por qué se celebra el 8 de marzo el Día de la Mujer y no hay un día para celebrar el del hombre… ¿Y cómo se lo explicas?”.