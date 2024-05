La fría respuesta del gran parque temático español a los franceses por las acusaciones de estafa

En las últimas semanas, muchos han sido los turistas, franceses en su mayoría, que se han mostrado muy enfadados con el parque de atracciones de PortAventura debido a las complicaciones que experimentaron durante sus viajes.

Así, algunos tildan al parque de tener una "gestión catastrófica" o "estafa" y en algunos casos aseguran que no volverán a "poner un pie aquí". En su mayoría, las quejas y protestas se deben a las largas colas para subirse a las atracciones, que aseguran, pueden llegar a ser de hasta seis horas en momentos de gran afluencia.

Según relató Eric, natural de Toulouse y que viajó con su mujer y dos adolescentes, todo "fue un desastre, un verdadero escándalo!", aseguró, y llegó a tildarlo de "casi una estafa organizada", después de gastarse más de mil euros.

El tolosano aseguró que en 48 horas -tenía comprada entradas para dos días-, tan solo pudieron subirse a ocho atracciones: "Al principio compramos billetes estándar. Nos dimos cuenta, con el mundo actual, que era imposible hacer el más mínimo recorrido sin perder mucho tiempo”, afirmó.

Debido a esto, se resignaron y abandonaron la idea de montarse en las atracciones populares durante el primer día, con la esperanza de que durante la segunda jornada y con las entradas sin colas, la situación cambiaría. Pero según relataron, no ocurrió lo esperado.

"La gestión del flujo de visitantes, del personal y del mantenimiento resultó catastrófica, como si no hubieran previsto nada", aseguró Eric, que afirmó tener que hacer frente a colas de más de cinco horas durante el primer día.

Pero ni con la compra de los billetes sin colas la situación cambió, aseguran. "En el sitio web dijeron que fue un período de asistencia moderada", relató Eric, que tildó esto de "contraindicaciones o información falsa sobre los tiempos de espera", lamentándose de haber abonado más de mil euros por solo ocho atracciones.

Una 'fría' respuesta por parte de PortAventura

Pero esta familia de Toulouse no ha sido la única en expresar su decepción ante lo ocurrido, y en redes sociales, otros muchos turistas franceses, también se hicieron eco y denunciaron situaciones similares, destacando la mala gestión, y falta de previsión ante la cantidad de gente que acudiría durante esos días al parque. "Estuve en la cola durante más de 6 horas", aseguró uno de ellos, mientras que otro afirmó no volver a ir: "No volveremos a poner un pie aquí, en un día solo hicimos dos atracciones", se quejó otro.

Pese al aluvión de quejas y protestas por parte de muchos de los clientes, desde PortAventura se limitaron a enviar un escueto mensaje a través de redes sociales: "Lamentamos escuchar tu comentario. Durante los días festivos o fechas especiales el parque suele estar más concurrido", explicaron a los clientes, siendo esta una respuesta insuficiente a todas luces por el resto de clientes.