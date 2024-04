La tienda de juguetes más conocida de España prohíbe a Harry Potter

Poly juguetes, perteneciente desde 2018 a The Entertainer (grupo Teal) ha prohibido vender en sus tiendas productos de Harry Potter. Pero no son los únicos vetados, se unen a esta lista Pokemon o League of Legends, y todo tiene que ver con las creencias religiosas de su propietario, Gary Grant.

Como informa El Español, la empresa británica compró la juguetera durante su segundo concurso de acreedores en lo que va de siglo. Y una vez que pasó a su poder, se aplicaron todos los criterios religiosos que están vigentes en las 170 tiendas de juguetes que The Entertainer tiene en Reino Unido.

Destaca la decisión de no comercializar determinadas licencias, entre las que se encuentra Harry Potter, Pokemon, League of Legends o los villanos de la factoría Disney. Creen que, de esta forma, evitar que los más pequeños puedan sentirse atraídos por las ciencias ocultas, el oscurantismo o la brujería.

Entre estas normas se encuentra también la de no abrir los domingos. El motivo no es otro que la jornada de descanso en la tradición cristiana. Del mismo modo, se da descanso a los empleados los días como Nochebuena y no se permite colocar tiendas en el interior de los centros comerciales de mayor tráfico.

Tampoco llevan a cabo campañas de Halloween y Carnaval, dos de los momentos más prolíficos para las empresas jugueteras. Pero llama la atención que sí venden productos de personajes 'malvados' como Darth Vader.