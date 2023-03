La maniobra de emergencia de un piloto cuando se queda sin los dos motores

¿Alguna vez te has preguntado qué ocurriría si en el avión en el que vuelas acaban apagándose los dos motores? ¿Hay algún tipo de maniobra con la que salvar la vida? Esta es la respuesta a un supuesto terrible por parte de un piloto, que está teniendo gran repercusión en redes sociales.

Se trata de la publicación de la cuenta de TikTok @nandomarq, que ya va por 4.000 'me gusta' y que busca responder a la siguiente pregunta formulada: "¿Y qué pasa si pierdes las dos turbinas, o sea, los dos motores?".

El piloto adelanta que se trata de "casos extremos", pero señala que puede ocurrir, por ejemplo, "si entramos en una zona de ceniza volcánica y eso provoca que los dos motores tengan un flame out y perderlos al mismo tiempo". Otro caso sería el de "entrar en una tormenta y tener mucho granizo, mucha ingestión de agua y que tengamos este flame out, es decir, que se apague la llama de los motores".

Así, desde dicha cuenta, señalan que en caso de que llegue a pasar existe un "procedimiento para ir encendiendo los motores de uno a uno". Si se lograr recuperar uno, se puede seguir volando "al nivel apropiado y podemos llegar al aeropuerto que tengamos más cercano".

Sin embargo, "en el caso improbable de que no se encendiesen los dos motores, el avión no cae a plomo, el avión no se queda sin potencia y ya está". En este sentido, el piloto recuerda que la aeronave vuela "por las superficies aerodinámicas" y mientras se mantengan las alas y la cola "el avión vuela, no va a mantener la velocidad de crucero, no va a mantener el vuelo nivelado, pero vamos a tener un planeo".

De esta forma, se podría controlar el avión para realizar un aterrizaje de emergencia o un amerizaje -es decir, lo mismo pero en el agua-. "Vamos a planear, tardaremos 15 o 20 minutos en llegar a tierra y en ese período de 30 minutos vamos a tratar de reencender los motores y en el caso extremo haremos lo que estoy diciendo, un aterrizaje de emergencia".