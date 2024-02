Martes de Carnaval 2024: ¿dónde es festivo?

Carnaval, Carnaval... Colores, música y mucha, mucha fiesta. Este 13 de febrero son varias las localidades que celebran el Martes de Carnaval 2024, incluyéndolo como día festivo dentro del calendario laboral.

Los festivos por las celebraciones del Carnaval no se contemplan a nivel nacional. Pero que no cunda el pánico: esto es así porque estas fiestas no son igual de importantes en todas las Comunidades autónomas; de ahí que sean ellas, cada CCAA las que decidan los festivos que no son extensivos a todo el país, como hacen los ayuntamientos en lo que respecta a pequeñas poblaciones.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Cada municipio cuenta con un máximo de 14 días festivos al año, por lo que los 6 que se suman a los nacionales se deciden entre Gobiernos autonómicos y locales.

¿Dónde es festivo el Martes de Carnaval 2024?



Entre los lugares de España donde se contempla el martes 13 de febrero como festivo se encuentra Extremadura, que celebra la Fiesta de las Candelas (aunque las actividades relacionadas ya empezaron el 12 de enero). Esta es la única comunidad autónoma que establece este día festivo en su calendario laboral.

Sin embargo, hay más localidades que celebran el Martes de Carnaval, como Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, poblaciones con algunos de los carnavales más destacados del país.

También en Galicia unos 154 ayuntamientos aprobaron fijar este 13 de febrero de 2024 como festivo local. Por no olvidar Murcia, donde también será festivo este martes en pleno Carnaval de Águilas.

Otros días festivos del Carnaval



En Cádiz celebraban este 12 de febrero su día festivo con motivo del Lunes de Carnaval. Por su parte, otras provincias prefieren celebrar el Miércoles de Ceniza como día de descanso, este 14 de febrero, como ocurre en muchas localidades de Galicia.